V Birčni vasi do nedelje zapora državne ceste in priključka pri šoli

6.10.2023 | 12:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto/Birčna vas - V Birčni vasi pri Novem mestu so med prenovo državne ceste za promet danes zaprli cestni odsek in priključek pri podružnični osnovni šoli. Tam bodo na novo z asfaltom preplastili cestišče, prometna zapora pa velja do nedelje. Obvoz za priključek je v obeh smereh možen prek Birčne vasi, Velikega Podljubna in Petan, za državno cesto pa prek Straže.

Obvoz za omenjeni državni cestni odsek je do nedelje možen prek Novega mesta, Straže, Soteske, Podturna, Črmošnjic, Gabra, Uršnih sel in Birčne vasi ter v obratni smeri, so sporočili z novomeške občine.

Preureditev 700-metrskega odseka državne ceste v Birčni vasi sicer obsega prenovo cestišča, gradnjo manjkajočega pločnika, ureditev javne razsvetljave, dveh avtobusnih postajališč, obračališča in dostopnih poti ter navezav na lokalne ceste.

Vrednost del, ki potekajo od podružnične osnovne šole do železniškega podvoza, je nekaj več kot 1,16 milijona evrov. Direkcija RS za infrastrukturo bo za naložbo prispevala približno 930.000 evrov, preostanek pa Mestna občina Novo mesto.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 4h nazaj Oceni miha Sem se zadnjič mimo z motorjem peljal, pa so glih nekej robnike ven metal zgoraj pri šoli, kjer je bilo že vse zbetoniorano in asfaltirano... So najbrž malo razširili cesto a ne? No sej zdej pa bo.. Koliko časa so to gradili, se kdo spomni? 1h nazaj Oceni true truic Zelo slabo trolanje/ spinanje je tole tvoje . že ves čas tu na dl.....to si mogoče tam v rotovžu prodajate eden drugemu:) po ovinkih al pa direktno.....v današnji časih folk več ne naseda na ta kukavičja jajca:) no, vsaj ne v taki meri kot je nekoč. Bo treba nekaj druzga pogruntat..... Preglej samo prijavljene komentatorje