FOTO: Inavguracija Marjetke Rangus, nove dekanice Fakultete za turizem

6.10.2023 | 11:40

Fotografije: Luka Rudman

Brežice - Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je v torek v Viteški dvorani brežiškega gradu s slovesnostjo ob inavguraciji nove dekanice, izr. prof. dr. Marjetke Rangus, obeležila menjavo vodenja fakultete.

Izvoljeni dekanici je rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, s predajo dekanskih insignij predal funkcijo vodenja Fakultete, dekanica je sicer svoj mandat začela že v mesecu juliju.

Izr. prof. dr. Marjetka Rangus je tako tretja v vrsti dekanov Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, za prvim, dr. Božidarjem Veljkovićem in drugim dekanom, prof. dr. Boštjanom Brumnom, ki je Fakulteto vodil dva mandata, od leta 2015 naprej.

Zbrane goste je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice najprej nagovoril rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, ki je med drugim poudaril pomembnost turizma in raziskovanja v turizmu, predvsem zaradi njegove interdisciplinarnosti. Navzoče je pozdravil tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je poudaril pomen Fakultete za turizem za lokalno okolje. Pred predajo funkcije svoji naslednici je goste nagovoril tudi nekdanji dekan prof. dr. Boštjan Brumen. Po inavguraciji, postopku, ko rektor preda akademske insignije novoizvoljenemu dekanu, je zbrane goste nagovorila tudi nova dekanica, izr. prof. dr. Marjetka Rangus ter med drugim poudarila številne dosežke še ne 15-letne Fakultete in smiselnost njene umeščenosti v okolje.

Na Fakulteti za turizem so ob slovesnem dogodku zapisali: ''Ponosni smo, da smo se v tem razmeroma kratkem času utrdili kot uspešna izobraževalna in raziskovalna institucija, ki se po raziskovalnih rezultatih uvršča v slovenski vrh na področju turizma in ki je zgradila celotno vertikalo študijev ter pravo mednarodno skupnost, ki jo sestavljajo študenti iz najmanj 10 različnih držav. S pomočjo gostujočih študentov, predavateljev in raziskovalnih partnerjev smo zgradili trdno in živahno mrežo od Japonske do ZDA ter od Finske do Nove Zelandije. Naše raziskovalke in raziskovalci so samo v zadnjih štirih letih pridobili 30 evropskih, nacionalnih in tržnih projektov v skupni vrednosti prek 2 milijona evrov. Verjamemo, da ti in mnogi drugi uspehi potrjujejo smiselnost in pravilnost odločitve za ustanovitev samostojne fakultete na področju turizma znotraj Univerze v Mariboru. Čeprav sta znanost in znanje globalno in kritično pretehtana in utemeljena, pa je njeno delo vendarle lokalno umeščeno. Mesto Brežice je fakulteti ponudilo gostoljubje in dragoceno podporo, brez katere si našega delovanja ne moremo zamisliti.''

Prireditev je povezoval doc. dr. Tomi Špindler, za glasbeno popestritev sta poskrbela Alja in Gregor Deželan, akademsko himno Gaudeamus Igitur ob začetku prireditve je izvedel Mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Brežice pod taktirko zborovodkinje Simone Strnad Rožman.

O DEKANICI IZR. PROF DR. MARJETKI RANGUS

Dr. Marjetka Rangus je diplomirala 2006 in doktorirala iz politologije 2011 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je bila tudi zaposlena kot mlada raziskovalka in asistentka. Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru je zaposlena od njenih začetkov, od leta 2011, kot visokošolska učiteljica od leta 2015. Takrat ji je bila zaupana tudi funkcija prodekanice za izobraževalno dejavnost, ki jo je uspešno opravljala do izvolitve in imenovanja za dekanico Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, julija 2023. Sodelovala je v organih in komisijah Fakultete in Univerze v Mariboru. Ob 10. obletnici Fakultete za turizem je prejela tudi priznanje za pomemben prispevek pri prvih korakih, rasti in razvoju fakultete. Na področju turizma se ukvarja z raziskovanjem turistične teorije, različnih socioloških vidikov turizma, trajnosti v turizmu in gastronomskemu turizmu, so na fakulteti še zapisali v predstavitvi svoje nove dekanice.

M. K.

Galerija