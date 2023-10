Rebalans, proračun '24, zobozdravnik in zloraba Prostoferja

6.10.2023 | 18:50

Anica Nose (na levi) je bila edina, ki je se je oglasila v razpravi pri rebalansu letošnjega proračuna in predlogu proračunu za prihodnje leto.

Direktorica občinske uprave Lidija Plut in župan Dušan Krštinc

Franc Plut je moral čakati celo sejo, da so ga pri točki kadrovske zadeve potrdili za novega svetnika občinskega sveta.

Straža - Straški občinski svetniki so se včeraj sestali na prvi seji po počitnicah, pred sabo so imeli dve točki povezani s občinskimi financami. Z rebalansom so znižali letošnji proračun, in sicer za 300.000 evrov prihodkov na 5,6 milijona in za dobrih 550.000 evrov odhodkov na 6,6 milijona evrov. Potrdili so tudi proračun za leto 2024, ta na prihodkovni strani znaša nekaj več kot 6,1 milijona in na odhodkovni 8,3 milijona evrov, za naložbe pa namenjajo 5,2 milijona. Osrednja je gradnja novega vrtca, za katerega so ravno v sredo dobili gradbeno dovoljenje.

Kot so pojasnili na občinski upravi, je bil rebalans potreben zaradi umeščanja dveh novih postavk, in sicer nakupa in vzdrževanja opreme v Komunali Novo mesto, saj mora občina v letošnjem letu plačati svoj delež za nabavo hidravlične balirne stiskalnice v ZRC Novo mesto, ter vlaganja v gasilska domova. Ob tem pa so uskladili še nekatere proračunske postavke, pa tudi vrednostno uskladili še nekatere naložbe, ker se trenutno pripravljajo javna naročila za izbiro izvajalca in se bo gradnja izvajala kasneje, kot je bilo načrtovano v proračunu.

Tako rebalans kot proračun za leto 2024 praktično ni bil deležen nobene razprave, edina se je oglasila Anica Nose (LKOS), ki je obakrat glasovala proti. »Kot sem že v prvi obravnavi proračuna za leto 2024 povedala, se mi zdi, da sprejemanje proračuna za prihodnje leto ob tako nizki realizaciji glavnih investicij v letu 2023 preuranjeno in nima nikakršne prave osnove. Le nekaj odstotkov sredstev iz proračuna za leto 2023 se je porabilo za sanacijo skal, za rekonstrukcijo ceste skozi Vavto vas, Stražo in Potok, obvoznico Zalog, most v Lokah, gradnjo novega vrtca … Večina teh je že najmanj pet let v proračunu, vendar se ne dogaja skoraj nič. Vedno samo obljube pred sprejemanjem proračuna. Poleg tega še nimamo usmeritve, ki jih da država in na osnovi teh usmeritev lahko občina črpa sredstva in dela prave plane za naprej,« je menila.

Koncesija za zobozdravnika

Svetniki so med drugim v prvi obravnavi potrdili Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zobozdravstveni dejavnosti na primarni ravni, in sicer za program v obsegu 0,60 tima za odrasle in 0,40 tima za mladino. V juniju jih je namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije obvestil o uredbi, s katero so bili razpisani novi programi na področju zdravstva. Razpisani so bili tisti programi, kjer je bilo zaznati, da imajo ljudje najslabšo preskrbljenost. »Po analizah je bilo ugotovljeno, da smo v Straži podhranjeni z zobozdravstvenimi storitvami in Zavod nas je pozval, ča smo zainteresirani za širitev programa. Seveda smo navedli, da smo zainteresirani,« je pojasnila Andreja Kren iz občinske uprave.

Neupravičeno izkoriščali brezplačne prevoze starejših

Ker je v letošnjem letu občasno prišlo do izkoriščanja pravilnika o projektu prostovoljni šofer, saj so brezplačne prevoze uporabljale tudi osebe, ki so mobilne, vitalne in imajo tudi lastni prevoz, so na včerajšnji seji dopolnili pravilnik v členu, ki opredeljuje, kdo je upravičenec prevozov. Upravičenci do brezplačnega prevoza so tako občani občine Straža, starejši od 65 let, ki sami ne vozijo, nimajo sorodnikov, ki bi jim pomagali oz. so v času potreb po prevozu v službi, ter imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Tekst in foto: M. Ž.