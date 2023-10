Cizelj o preventivni zaustavitvi Neka: To ni pogosto, a tudi ni nevarno

6.10.2023 | 09:40

Simbolna slika (Foto: arhiv; NEK)

Ljubljana/Krško - Dogodki, kakršen je sinočnji, ko so morali zaradi zaznanega povečanega puščanja primarnega sistema preventivno zaustavititi Nuklearno elektrarno Krško (Nek), niso pogosti, obenem pa niso nevarni, je pojasnil Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan. Da razloga za skrb ni, je ocenil tudi generalni direktor Gen energije Dejan Paravan.

"Dovoljeno puščanje obstaja in je v rangu puščanja kuhinjske pipe, za občutek, dobre tri litre na minuto. Seveda to puščanje zaznajo dosti prej, kot pride do tako velikega puščanja," je pojasnil vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan Leon Cizelj. Glede na podatke iz medijev Cizelj ocenjuje, da sevalnih posledic na okolje in zaposlene ni pričakovati.

Dogodki, zaradi katerih je treba zaustaviti elektrarno, so po besedah Cizlja razmeroma redki. "V zadnjih desetih, petnajstih letih se morda na posamezno elektrarno enkrat ali dvakrat na leto zgodi kaj takega, ali pa tudi ne. To ni zelo pogosto, pa tudi ni nevarno," je zatrdil Cizelj.

Takšna težava po njegovem mnenju ni povezana s samo starostjo tehnologije. "Nobena tehnika ni popolna, to se ve in zato so pripravljene metode, da se to zazna in odreagira pravočasno," je pojasnil Cizelj in dogodek primerjal s puščanjem pnevmatike na avtomobilu.

"Vsake toliko časa, ampak izredno poredko se zgodi, da kakšna pnevmatika spusti in večina avtomobilov že ima alarme, da se voznika takoj, ko pride do spuščanja zraka, opozori in lahko pravočasno ukrepa," je ponazoril.

Koliko časa bo trajala sanacija, je odvisno od same lokacije napake. Če je na toplem delu elektrarne, kjer se topli tok segreje na 300 stopinj Celzija, potem bodo morali elektrarno najprej ohladiti, kar pa lahko traja dan ali dva. Če pa je to na kakšnem od cevovodov, ki jih uporabljajo za vzorčenje vode ali kaj podobnega, potem pa morda niti ne bo trajalo tako dolgo, je ocenil Cizelj.

Prvi mož Gen energije Paravan je medtem ob robu okrogle mize o prihodnosti jedrske energije v Ljubljani pojasnil, da so v krški nuklearki odkrili pomanjkljivost, ki po protokolih zahteva zaustavitev elektrarne. "Gre za standardni postopek. Nikogar ni treba skrbeti," je poudaril. Od zadnjega remonta je nuklearka delovala s polno močjo, zato lahko pride tudi do takšnih zapletov, je pojasnil.

Nek sicer, kot smo že poročali, neprekinjeno obratuje od konca enomesečnega remonta, ki je potekal lansko jesen. V okviru rednega remonta so 56 gorivnih elementov od 121 zamenjali s svežimi, nova sredica pa bo kot vir energije zadostovala za prihodnje poldrugo leto oz. do naslednjega rednega remonta, ki bo predvidoma potekal spomladi 2024.

STA; M. K.