Na okrogli mizi za pospešitev postopkov v okviru Jeka 2

6.10.2023 | 08:30

Vizualizacija drugega bloke NEK (GEN energija)

Ljubljana/Krško - Postopke v okviru projekta nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) je treba pospešiti, kar je mogoče storiti, ne da bi preskočili katerega od pomembnih korakov, je na včerajšnji okrogli mizi dejal generalni direktor Gen energije Dejan Paravan. Po mnenju državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Danijela Levičarja bo ključnega pomena kadrovski vidik.

Kot je na okrogli mizi v Ljubljani o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji, ki jo je organiziralo uredništvo Jedrska.si, poudaril Paravan, je treba jedrsko energijo umestiti v širši kontekst. "Ko upoštevamo, da se je z energetsko krizo pomen samozadostnosti še toliko bolj povečal, je jedrska energija še bolj aktualna," je dejal.

Poudaril je, da brez posebnega zakona ne bo šlo. "Nujno moramo v roku enega leta sprejeti poseben zakon, ki bo postopke pospešil in jih naredil bolj učinkovite. To ne pomeni, da bomo kar koli preskočili, a zadevo je treba zastaviti na način, da postopke čim bolj skrajšamo," je izpostavil.

Nadaljnji rabi jedrske energije sta po njegovih besedah naklonjeni približno dve tretjini državljanov. "Javno mnenje me zato načeloma ne skrbi," je dejal. Se je pa strinjal, da nenaklonjenost dela javnosti jedrski energiji zavira njen razvoj.

Jek 2 je po besedah državnega sekretarja za koordinacijo projekta Jek 2 Levičarja verjetno najpomembnejši in najbolj kompleksen projekt v Sloveniji doslej. Ključnega pomena za njegov uspeh ali neuspeh bo vprašanje, ali bomo zmogli zagotoviti kadre. Področje jedrske energije zahteva visoko usposobljene strokovnjake, ki jih že zdaj primanjkuje, je opozoril.

Doktorski študent in raziskovalec na odseku za reaktorsko fiziko Instituta Jožef Stefan Jan Malec je ocenil, da je Slovenija glede jedrske energije premalo ambiciozna. Kot je poudaril, se zaveda pomislekov javnosti, ki bi jih morali tudi dejavno naslavljati. Morebitni referendum bi morali zato po njegovem mnenju izvesti takoj. "Tako bomo takoj vedeli, kakšno je mnenje javnosti," je dejal.

Končno investicijsko odločitev za Jek 2 je po navedbah delovne skupine za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti za projekt pričakovati leta 2027 ali 2028. V vsakem primeru do postavitve objekta in njegove priključitve v najboljšem primeru, torej ob ustrezni prilagoditvi zakonodaje in maksimalni pospešitvi postopkov, ne bo prišlo prej kot v 2037. Ob tem je povsem mogoč tudi referendum.

STA; M. K.