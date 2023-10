Jernej Rojc, trener MOK Krka:<strong> </strong>Zaupati moramo sami sebi in se držati načrta

Jernej Rojc, trener MOK Krka: Zaupati moramo sami sebi in se držati načrta

6.10.2023 | 09:00

Odbojkarji Krke ta konec tedna začenjajo letošnjo sezono, začenja se Sportklub prva odbojkarska liga. Novomeščane, povratnike med slovensko odbojkarsko ekipo, bo še naprej vodil trener Jernej Rojc, ki je tudi poskrbel, da si je ekipa po lanskem nastopanju v 1. B ligi ekspresno povrnila status 1. A ligaša. Njegovo ekipo v soboto čaka zahtevna uvertura v sezono, saj v dvorano Marof ob 19. uri prihaja Calcit Volley iz Kamnika. Kamničani bodo namreč po njegovem mnenju letos še bolj konkurenčni ACH Volleyu v boju za najvišja mesta, številne okrepitve ostalih ekip pa napovedujejo močno prvenstvo.

Novomeški odbojkarji pravkar zaključujejo osmi teden priprav, s katerimi so začeli sredi avgusta. Kmalu so sledile tudi prve pripravljalne tekme, ni pa šlo vse povsem po načrtu, pove Rojc. "Igrali smo z Varaždinom, Mladostjo iz Zagreba, Triglavom, Salonitom … Na koncu je vse skupaj naneslo 10 tekem. V petem tednu priprav nam je ena odpadla zaradi zdravstvenih težav, pestile so nas tudi lažje poškodbe. Škoda, saj je to bil eden pomembnejših tednov, v katerem bi morali po domačem turnirju nadaljevati v težjem ritmu. Primorani smo bili izpustiti nekaj dobrih treningov, tako da nam nekako en teden še vedno beži, posledično tudi ne bomo povsem optimalno pripravljeni na prvo tekmo."

Postava novomeške Krke se je za letošnjo sezono pošteno premešala, zatorej bo ekipa potrebovala več časa, da se ustrezno uigra. "Kar se tiče trenutne pripravljenosti ne moremo pričakovati, da bo ekipa igrala popolno. Gotovo bomo potrebovali še kakšno tekmo več, da se popolnoma uigramo, da prevzamemo sisteme, za katere smo se odločili. Graditi moramo korak po korak, predvsem natančno povezavo med podajalci in napadalci, pa tudi komunikacija v ostalih delih igre bo morala biti bolj jasna, da ne bo prihajalo do nepotrebnih nesporazumov. Je pa to razumljjivo zahtevno, saj imamo številne nove igralce, ekipa je praktično nova in to bo terjalo svoj čas. Imamo mešanico mladih, neizkušenih igralcev ter nekaj starejših. Vse skupaj povezati v homogeno celoto ne bo enostavno, a tega dela se veselim, to mi je izziv in na temu bomo delali vsak trening. Na pripravljalnih tekmah smo na trenutke pokazali že zelo dobre poteze, bomo pa morali delati na tem, da bo bomo odbojkarske elemente izvajali konsistentno in se s tem izognili nihanjem v igri."

Tudi letos se obeta močna liga, lahkih nasprotnikov ne bo, začenši s Calcitom: "Ekipa Kamnika je tradicionalno močna. Letos so morda še močnejši, še bolj konkurenčni ACH Volleyu. Ljubljančani imajo le enega tujca in stavijo bolj na kvalitetne domače igralce, medtem ko so Kamničani pripeljali nekaj kvalitetnih tujcev in bodo verjetno ciljali na sam vrh. Močan adut Calcita zna biti tudi trener Kašić, ki dobro pozna slovensko ligo, nenazadnje je pred leti vodil prav ACH. Nista pa to edini ekipi, ki bosta kandidirali za najvišja mesta. Tudi letos lahko zopet računamo na Maribor, ki ima izredno mlado, a talentirano ekipo, ki v dobrih pogojih pod odličnim trenerjem veliko trenira. Tudi naš neposredni tekmec za uvrstitev med najboljših šest, ekipa Kranja, je storila velik korak naprej. Trenutno imajo v ekipi tri tujce, od tega dva Črnogorska reprezentanta. Skratka tudi Kranj bo močan, po videni igri so že zdaj na visokem nivoju. Ne smemo izpustiti Salonita, katerega je sicer nekaj dolgoletnih igralcev zapustilo, a prišli so novi, mladi, izredno nadarjeni igralci. Murska Sobota je prav tako vedno znala sestaviti dobro ekipo, pripeljati kvalitetne tujce, me pa veseli, da so letos uspeli priključiti nekaj mladih igralcev, kadetskih reprezentantov, zelo perspektivnih fantov, saj je pomembno, da se tudi ti razvijajo in dobivajo priložnost v prvi ligi."

Kot rečeno, bo Krka sezono odprla z domačo tekmo proti Kamniku. Krkaši lahko tako v prvo tekmo vstopijo brez rezultatskega pritiska, a vseeno z veliko mero odgovornosti ter želje po dokazovanju in napredovanju. "Pričakujem, da bomo tekmo lahko odigrali v popolni zasedbi in da bomo pokazali to, kar znamo. Gotovo naša forma še ni na najvišji ravni, nekoliko se še lovimo, toda zaupati moramo sami sebi, ekipi, da bomo vsako minuto v dvorani rasli in moramo biti na to osredotočeni. Pričakujem predvsem to, da se bomo poskušali držati postavljenega načrta igre in da bomo uspeli elemente, kot sta servis in sprejem, držati na visokem nivoju, potem pa verjamem, da bo steklo tudi v napadu. Ne samo na treningih, svojo igro želimo tudi skozi tekme, tudi sobotno, dvigniti na višji nivo in prikazati, kakšna odbojka naj bi se letos igrala v Novem mestu," sklene Rojc.

Postava MOK Krka za sezono 2023/2024: Gal Medved, Grega Erpič, Jure Kocjančič, Martin Kosmina, Miha Bregar, Jožef Verdinek, Nejc Kožar, Zlatko Pulko, Uroč Erpič, Luka Lindič, Cameron Kern, Gabrijel Laknar, Matic Rojnik Erazem Jakše.

Foto: MOK Krka

