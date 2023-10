Ribničani brez točk iz Velenja

6.10.2023 | 08:10

Foto: FB RD Riko Ribnica

Velenje - Rokometaši velenjskega Gorenja so v 5. krogu lige NLB sinoči premagali Riko Ribnico z 38:33 (16:16).

* Rdeča dvorana, gledalcev 520, sodnika: Sok in Lah.

* Gorenje Velenje: Skok, Verboten, Taletović, Haseljić 3, Pipp 7 (1), Pajt, Velić 1, Maričić 6, Drobež, Tatar, Sokolič 8 (2), Šiško 5, Slatinek Jovičič 7, Mlivić, Predović 1, Hriberšek.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 5, Mihelič, Žagar 5, Ljevar 6, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 2, Cimerman 5, Đekić, Knavs 9 (3), Nosan, Grebenc 1, Hrastnik.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 3 (3), Riko Ribnica 3 (3).

* Izključitve: Gorenje Velenje 2, Riko Ribnica 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Velenjska zasedba je dosegla peto zmago v nizu. Po Škofljici, trebanjskemu Trimu, Ivančni Gorici in Ljubljani je v Rdeči dvorani premagala še Riko Ribnico, s 100-odstotnim izkupičkom je tudi na prvem mestu na razpredelnici.

Večji del tekme je minil v enakovredni predstavi, Velenjčani pa so si zmago priigrali v prelomnih trenutkih dvoboja. V 55. minuti je bila tekma povsem odprta, rokometaši iz Šaleške doline pa so po vodstvu z 32:30 po golih Urbana Pippa in Petra Šiška povedli s 34:30, nato pa tekmo brez posebej stresnih trenutkov pripeljali do končne zmage.

V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Tilen Sokolič z osmimi goli, enega manj sta dosegla Pipp in Enej Slatinek Jovičič. V ribniški ekipi je Uroš Knavs dosegel devet zadetkov.

Ribniška ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Dobovo.

* Izidi, 5. krog:

- četrtek, 5. oktober:

Gorenje Velenje - Riko Ribnica 38:33 (16:16)

- petek, 6. oktober:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Koper

18.00 Krka - Trimo Trebnje

19.00 Dobova - Ljubljana

- sobota, 7. oktober:

19.00 Slovenj Gradec - Sviš Ivančna Gorica

19.00 Urbanscape Loka - Škofljica

19.00 LL Grosist Slovan - Jeruzalem Ormož

- lestvica:

1. Gorenje Velenje 5 5 0 0 164:129 10

2. Krka 4 3 1 0 119:96 7

3. Trimo Trebnje 4 3 0 1 120:95 6

4. Jeruzalem Ormož 4 2 1 1 106:101 5

5. Celje Pivovarna Laško 3 2 0 1 97:89 4

6. Koper 4 2 0 2 113:105 4

7. Sviš Ivančna Gorica 3 2 0 1 83:79 4

8. Riko Ribnica 5 2 0 3 160:159 4

9. Slovenj Gradec 4 1 1 2 107:109 3

10. LL Grosist Slovan 4 1 1 2 108:114 3

11. Škofljica 4 1 1 2 100:106 3

12. Urbanscape Loka 4 1 1 2 102:120 3

13. Ljubljana 4 0 0 4 108:144 0

14. Dobova 4 0 0 4 78:119 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana

STA; M. K.