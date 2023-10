FOTO: Po prevračanju avto obstal na strehi; potres pri Šmarjeških Toplicah

6.10.2023 | 07:00

Nesreča v Radohovi vasi (Foto: Gasilski center PGD Stična - J.S.)

Včeraj ob 18.28 je v Radohovi vasi, občina Ivančna Gorica, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča, se večkrat prevrnil ter pristal na strehi na travniku. Gasilci GB Ljubljana ter PGD Stična in Trebnje so odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo ter jo predali reševalcem NMP ZD Ivančna Gorica, ti pa so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Potres pri Šmarjeških Toplicah

Sinoči ob 21. uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,5 v bližini Šmarjeških Toplic, 60 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Šmarjeških Toplic in okoliških naselij. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1 na izvodu GORENJE TRIBUČE;

-od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu BLOK GRAJSKE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, Izvod 4 Desno;

-od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Radovica, izvod Proti Boldražu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:45 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTOROVJE, izvod 2.LOVSKA KOČA;

-od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTOROVJE, izvod 1.LEVO OB CESTI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Armeško med 09:00 in 13:00 uro.

M. K.