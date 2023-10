Prva likovna razstava Albina Klemenčiča

6.10.2023 | 10:50

Albin Klemenčič z mamo Kristino, ki ga vsa leta spodbuja k ljubiteljskemu likovnemu ustvarjanju. (Foto: M. Ž.)

Je tudi samouk na harmoniki.

Najraje upodablja naravo, riše pa tudi portrete.

Albinovo prvo razstavo je v njhovih prostorih gostilo Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Novo mesto - V prostorih Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja so včeraj odprli prvo likovno razstavo Albina Klemenčiča, uporabnika Varstveno delovnega centra Novo mesto (VDC), s čimer so mu izpolnili veliko življenjsko željo. Na ogled je postavil okoli 40 svojih del.

57-letni Albin živi v Hrušici, prijetni podgorjanski vasici s svojo mamo Kristino Klemenčič. V novomeški VDC je bil v začetku vključen v klub, ki sta ga ustanovili in prostovoljno vodili Avguština Lah in Ana Bevc. Slednja je tudi dala pobudo za postavitev razstave, kateri so prisluhnili v omenjenem društvu paraplegikov. V klub pri VDC Novo mesto so bili vključene osebe z intelektualno oviranostjo, ki so živele doma in niso bile vključene v nobeno organizirano obliko varstva, kasneje je VDC obiskoval enkrat tedensko, sedaj pa je na mamino pobudo vključen trikrat tedensko.

Že kot učenec osnovne šole Dragotin Kette v Novem mestu, šole za otroke s posebnimi potrebami, je izstopal na likovnem področju. Kot je dejala povezovalka odprtja razstave Vesna Hočevar, ki je tudi sama uporabnica VDC, vsi, ki Albina dobro poznajo, vedo, da je vsestranski umetnik in rad riše z barvicami, flomastri, akrilnimi in tempera barvami. Najraje upodablja naravo, rože, riše pa tudi portrete. Je samouk, pri likovnem ustvarjanju pa uporablja svetle barve, ki prostor napolnijo z energijo. Njegov slike so pred več kot dvema desetletja začeli objavljati glasilu društva Sožitje Novo mesto, katerega član je tudi Albin.

Poleg likovnega ustvarjanja ima rad še karate, njegova velika ljubezen je tudi harmonika, na katero zelo rad zaigra doma in ob različnih priložnostih v VDC-ju, seveda je meh raztegnil tudi tokrat. Tudi nanjo se je naučil igrati sam. Doma mami Kristini veliko pomaga pri gospodinjskih opravilih in v hlevu.

Odprtje razstave je z recitacijo pesmi Dajem iz ljubavi, avtorja Ivana Vuka iz Udruge Bolje sutra iz hrvaške Koprivnice, sklenil Jure Šeret, uporabnik VDC Novo mesto. Vuk je prejel prvo nagrado na 1. literarnem in likovnem natečaju, ki ga je v sklopu srečanja »V jati z drugačnimi« organiziral Varstveno delovni center Novo mesto.

Po besedah strokovne delavke Andreje Klobučar je v VDC Novo mesto kar nekaj uporabnikov, ki likovno ustvarjajo in so zelo nadarjeni. Naša in podpora njihovih družin je zanje zelo pomembna, saj vsak človek, ki ustvarja, potrebuje podporo in spodbudo okolja, je poudarila.

Člani društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja so se nato še zadržali v društvenih prostih na rednem letnem preventivnem srečanju in pregledu, ki predstavlja eno od priložnosti, da si izmerijo krvni pritisk, sladkor in holesterol ter dobijo napotke, kako zdravo živeti.

Tekst in foto: M. Ž.

Galerija