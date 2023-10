FOTO: Trčila motorist in avto; nabiral gobe in pristal v bolnišnici

5.10.2023 | 19:40

Posledice nesreče v Brestanici (Foto: PGE Krško)

Danes ob 15.56 sta na Cesti prvih borcev, pri bencinskem servisu v Brestanici, trčila osebno vozilo in motor. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanemu motoristu do prihoda reševalcev NMP Krško in slednjim pomagali pri oskrbi in prenosu osebe v reševalno vozilo. Poškodovani je bil prepeljali v SB Brežice.

Šel po gobe

Ob 15.20 si je v gozdu na Gorjancih, ob cesti Gabrje - Jugorje, občina Novo mesto, občan pri nabiranju gob poškodoval nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju, gasilci GRC Novo mesto pa so ga prenesli iz gozda do reševalnega vozila, ki ga je odpeljalo v SB Novo mesto.

Gorelo na njivi

Ob 15.10 sta v Zalogu pri Škocjanu goreli suha trava in podrast na večji njivi. Gasilci PGD Škocjan in Zagrad so pogasili požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov. Zaradi hitre intervencije se ogenj ni razširil proti bližnji hiši.

Našla granato

Ob 10.07 je v naselju Kompolje, občina Sevnica, občanka našla neeksplodirano topovsko granato italijanske izdelave, kalibra 75 mm iz obdobja II. svetovne vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so nevarno najdbo odstranili in na varnem kraju uničili.

M. K.