Nuklearna elektrarna Krško zaradi puščanja preventivno zaustavljena

5.10.2023 | 18:00

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) bo preventivno zaustavljena, potem ko je operativna posadka zaznala povečano puščanje primarnega sistema znotraj zadrževalnega hrama, so sporočili iz elektrarne. Ob tem so zagotovili, da puščanje nima vpliva na zaposlene, prebivalstvo in okolje ter je pod mejno vrednostjo.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v Neku, je za natančno določitev izvora puščanja in nadaljnjih korakov za njegovo sanacijo potrebna zaustavitev elektrarne, zato bo operativna posadka začela kontrolirano postopno zmanjševanje moči.

Ob zaustavitvi elektrarne se bo občasno lahko pojavljalo sproščanje pare iz sekundarnega - nejedrskega dela elektrarne, ki je slišno v neposredni okolici. Okoliške prebivalce elektrarne prosijo za razumevanje.

"Puščanje nima vpliva na zaposlene, prebivalstvo in okolje ter je pod vrednostjo, ki jo kot mejno določajo tehnične specifikacije," so ob tem zapisali v jedrski elektrarni.

Koliko časa bo elektrarna zaustavljena, niso navedli.

Nek sicer neprekinjeno obratuje od konca remonta leta 2022.

Dodano ob 19.00:

Zmanjševanje moči reaktorja se bo začelo okoli 23. ure in bo potekalo postopoma, so pojasnili v Neku. Koliko časa bo potekalo postopno zmanjševanje moči do same zaustavitve, zaenkrat še ni znano.

Težave so povezane s primarnim hladilnim krogom, ki se v celoti nahaja znotraj zadrževalnega hrama, posebne zaščitne zgradbe. Po zaustavitvi bodo poiskali vzrok puščanja in ga odpravili, so pojasnili.

Kot je navedeno na spletni strani krške nuklearke, sta nalogi primarnega sistema proizvodnja in prenos toplote iz reaktorja do uparjalnikov, v katerih se proizvaja para. Primarni sistem je sestavljen iz reaktorja, uparjalnikov, črpalk primarnega hladila in tlačnika.

Da bo prišlo do preventivne zaustavitve elektrarne, so iz Neka medtem že obvestili tudi Upravo RS za jedrsko varnost, je objavljeno na spletni strani uprave.

Nek sicer neprekinjeno obratuje od konca enomesečnega remonta, ki je potekal lansko jesen. V okviru rednega remonta so 56 gorivnih elementov od 121 zamenjali s svežimi, nova sredica pa bo kot vir energije zadostovala za prihodnje poldrugo leto oz. do naslednjega rednega remonta, ki bo predvidoma potekal spomladi 2024.

Opravili so tudi 14 tehnoloških posodobitev, s katerimi bodo zagotovili zanesljivo dolgoročno obratovanje in tudi povečanje moči. Nova visokotlačna turbina bo predvidoma prispevala 10 megavatov moči oz. 90 gigavatnih ur večjo proizvodnjo električne energije letno.

M. K.