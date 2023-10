Streljanje na Lokvah, eden v bolnišnici; pri Trebnjem spor zaradi dedovanja

Črnomaljski policisti so skupaj s policisti iz Metlike in Dolenjskih Toplic včeraj posredovali na Lokvah, kjer je po sporu med vsaj dvema moškima prišlo do streljanja. 38-letni moški je bil pri tem lažje poškodovan. Oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici, kjer so mu iz noge odstranili kroglo naboja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Okoliščine dogodka policisti še preverjajo, saj so si izjave prisotnih in vsebine klicev na številko 113 in 112 nasprotujoče. Preiskava je v teku.

Spor zaradi dedovanja

Trebanjski policisti so popoldne posredovali v okolici Trebnjega, kjer je prišlo do spora med bratom in sestro. Na kraju so ugotovili, da sta se sprla zaradi mamine oporoke. Brat je sestro lažje poškodoval in ji grozil, tako da ga obravnavajo zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj.

Poškropili so ga s solzivcem

Krški policisti obravnavajo kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe. Okoli pol desete ure zvečer je operativno-komunikacijski center napotil policiste v kontrolo mostu čez Savo, kjer naj bi se dva mlajša moška s skuterjem peljala v nasprotni smeri. Nekaj minut zatem so na številki 113 prejeli klic, da sta omenjena z dražečo snov poškropila 26-letnika, ki sta ga srečala na Vidmu. 26-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveni dom, kjer so ga oskrbeli. Za storilci še poizvedujejo.

Vozil brez čelade in nato okrvavljen hodil ob cesti

Prometni policisti obravnavajo prometno nesrečo 33-letnega voznika skuterja, ki se je v nesreči lažje poškodoval. Nanj so naleteli vozniki na relaciji od Velike vasi proti Straži pri Raki, ko je ves okrvavljen hodil ob cesti, in obvestili številko 112. Policisti so najprej mislili, da je bil pretepen, kasneje se je izkazalo, da je vozil kolo z motorjem. Skuter so našli skritega v gozdu, policisti pa ne izključujejo možnosti, da je prišlo do prometne nesreče z drugim vozilom, ki je nato odpeljalo naprej oziroma da 33-letnik ni bil sam na cesti. 33-letnik med vožnjo naj ne bi uporabljal čelade, zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, ki je pokazal 0,49 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Zaradi prekratke varnostne razdalje trčila tri vozila

Metliški policisti so včeraj dopoldne, kot smo že poročali, v Hrastu pri Jugorju obravnavali nalet treh vozil, ki so po prvih ugotovitvah ogleda vozila na premajhni varnostni razdalji. Najprej je zaradi zaviranja pred njim vozečega tovornjaka začel zavirati 40-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil za njim. Zaradi prekratke varnostne razdalje je nato vanj, kljub zaviranju, trčila 41-letna voznica tovornega vozila, v njo pa 38-letni voznik tovornega vozila. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic je bil promet na tem delu ceste oviran uro in pol.

Spor zaradi načina vožnje

Zvečer, nekaj pred deveto, so novomeški policisti posredovali v Bršljinu, kjer sta se sprla 38-letnik in 22-letnik, ker slednjemu ni bilo všeč vožnja prvega. Beseda je dala besedo, poročajo s PU, nato sta se začela prerivati, pri čemer naj bi 38-letnik mlajšega udaril v glavo in brcnil v avto ter mu naredil udrtino na vratih. Primera še niso zaključili, saj se morata še oba izjasniti o vseh okoliščinah ter nastali škodi (in poškodbi).

Migranti

Policisti so včeraj obravnavali 226 tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije oziroma so nezakonito prestopili notranjo mejo. Šest so jih črnomaljski policisti prijeli v Podklancu, tri pa v Drenovcu. Ostale so obravnavali na območju Posavja. Postopku s tujci še niso zaključeni.

Dan v številkah

Na številki policije 113 so od zadnjega poročanja sprejeli 251 klicev, od tega je bilo 90 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

