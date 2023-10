Skupna rudarska preteklost - Hrvati pripravili greblico, Senovčani pa prosjačo

5.10.2023 | 13:00

Sporazum o skupni organizaciji mednarodnega folklornega festivala sta podpisala predsednik DKD Svoboda Senovo Jože Šoln in tajnica KUD Oštrc iz Rud Barbara Mrvoš.

Senovo - Odlično sodelovanje med Folklorno skupina DKD Svoboda Senovo in folkloro KUD Oštrc iz Rud, ki traja že dve desetletji, so kronali s podpisom sporazuma o skupni organizaciji mednarodnega folklornega festivala.

Folklorna skupina Delavskega kulturnega društva Svoboda Senovo in folklorna skupina Kulturnega umetniška društva Oštrc iz Rud že dve desetletji spodbudno negujeta intenzivno kulturno sodelovanje. Rezultati sodelovanja so bili skupni nastopi na kulturnih, turističnih in gospodarskih dogodkih na Hrvaškem in v Sloveniji, skupno sodelovanje na mednarodnem folklornem festivalu v Makedoniji ter priprava in izvedba EU projekta Sveta Barbara - Bogastvo podzemnega sveta nekoč in danes, skozi katerega je uspešno obnovljen del rudarske dediščine v Rudah in na Senovem. Prav skupna rudarska preteklost je tesno povezala ti dve društvi in ju motivirala za delo pri novih projektih.

S pridružitvijo Republike Hrvaške evroobmočju in šengenskemu območju in z ukinitvijo meje med Hrvaško in Slovenijo so ustvarjeni predpogoji za skupno organizacijo mednarodnega folklornega festivala pod okriljem CIOFF-a, poimenovanega Rudarska luč, ki se bo istočasno odvijal v dveh državah.

Na zadnjo septembrsko soboto so pri krušnih pečeh v Novi koloniji na Senovem, pred pričetkom tradicionalne prireditve Dobrote iz krušne peči, predstavnika obeh društev podpisala medsebojni sporazum za potrebe skupne organizacije mednarodnega folklornega festivala.

Dolgoletni kulturni in turistični delavec na Senovem Anton Petrovič nam je sporočil, da so druženje in degustacijo rudarske greblice, ki so jo Hrvati celo zaščitili, in nam bolj znanje prosjače v Novi koloniji z glasbo popestrili tudi tamburaši iz Rud in domači harmonikar Andrej. Ob koncu tega tedna pa bodo Senovčani vrnili obisk sosedom čez Sotlo ter pri njih skuhali gobovo juho in ajdove žgance.

P. P.