Ujeli številne prekrškarje med šoferji tovornjakov in avtobusov; kršitve tudi pri prevozih otrok

5.10.2023 | 10:10

Prevoznik ni imel dovoljenja za izredni prevoz, vozila ni imel označenega za izredni prevoz, prav tako delovni stroj ni bil ustrezno in pravilno pritrjen na priklopno vozilo . (Foto: policija.si)

Koper/Ljubljana/Novo mesto - Slovenski policisti so na območju policijskih uprav Koper, Ljubljana in Novo mesto v torek in včeraj izvajali poostren cestni nadzor tovornih vozil in avtobusov, ki ga usmerja Evropski organ za delo. Pri tem so zabeležili več kršitev - v nadaljevanju jih povzemamo nekaj z območja naše regije.

Na območju policijskih uprav Ljubljana in Novo mesto so v torek med poostrenim nadzorom odkrili številne kršitve, in sicer so vozniki tovornih vozil v enem primeru vozili brez dovoljenja za izredni prevoz, v enem primeru brez izvoda licence podjetja in v dveh primerih brez potrdila o poklicnih izkušnjah. V enem primeru vozilo ni bilo označeno za izredni prevoz, v enem primeru voznik ni ustrezno pritrdil tovora, v štirih primerih je bila oprema vozila pomanjkljiva, v dveh primerih voznika nista imela ustreznih pnevmatik, v enem primeru pa so policisti odkrili nepravilnost na tahografu.

Policijska patrulja je kontrolirala tudi prevoz otrok v šolo v bližini osnovnih šol Žužemberk, Dolenjske Toplice in Dvor. Ustavili so šest avtobusov za posebni linijski prevoz otrok v šolo in dva avtobusa na redni liniji. Pri tem so zaznali dve kršitvi. Prvi prevoznik je vozil brez izvoda licence podjetja za predmetni avtobus, poleg tega ni imel predpisane obvezne opreme v vozilu, kot sta gasilnik in prva pomoč, drugi prevoznik pa ni imel potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah niti prve pomoči, poleg tega vozilo ni bilo pravilno označeno z znaki za prevoz otrok.

Ustavili so tudi skupino vozil, sestavljeno iz tovornega vozila in priklopnega vozila, ki je prevažala bager. Dolžina skupine vozil s tovorom je znašala 20,1 metra, pri čemer pa voznik oziroma prevoznik ni imel dovoljenja za izredni prevoz, vozila ni imel označenega za izredni prevoz, prav tako delovni stroj ni bil ustrezno in pravilno pritrjen na priklopno vozilo. Po izračunih je bila teža skupine vozil okoli 45 ton. Skupino vozil so policisti zato izločili iz prometa.

STA; M. K.