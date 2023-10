Nova stotica Krke, boljša tudi od Hopsov

5.10.2023 | 08:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so v 2. krogu lige Nova KBM premagali Hopse Polzelo s 109:83 (22:29, 56:44, 84:66).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 200, sodnika Krejić (Kranj) in Rener (Koper) ter sodnica Mušič (Rogatec).

* Krka: Hamilton 15, Cerkvenik 13, Cousins 19 (2:2), Špan 5 (2:2), Edosomwan 10 (0:2), Bačvić 10 (10:10), Jurković 20 (5:7), Škedelj 9 (1:2), Plut 2, Radovanović 6.

* Hopsi Polzela: Skipper-Brown 15 (1:2), Glavan 8 (1:1), Robb 15 (4:5), Grušovnik 22 (6:9), Vasilić 9 (3:3), Beyers 4 (2:3), Dragan 2, Borišek 5 (3:3), Goltnik 3.

* Prosti meti: Krka 20:25, Hopsi Polzela 20:26.

* Met za 3 točke: Krka 9:22 (Cerkvenik 3, Jurković 3, Hamilton, Cousins, Špan), Hopsi Polzela 7:25 (Robb 3, Skipper-Brown 2, Goltnik, Glavan).

* Osebne napake: Krka 22, Hopsi Polzela 25.

* Pet osebnih napak: Skipper-Brown (36.), Vasilić (37.).

Novomeška zasedba je dosegla drugo zmago v državnem prvenstvu. Po visoki uvodni zmagi nad Šentjurjem s 111:55 je sinoči v svojem hramu zanesljivo ukanila še zasedbo s Polzele, ki je doživela drugi poraz.

Dolenjska zasedba je dobro odprla dvoboj v dvorani Leona Štuklja. Hitro je povedla s 14:7, v končnici uvodne četrtine pa zaigrala bledo in zmedeno ter štajerski dovolila, da ji je ušla na sedem točk (22:29).

Izbranci domačega trenerja Gašperja Okorna so bili v 13. minuti spet v rezultatski prednosti (32:31), po obdobju izenačene predstave pa so povsem zagospodarili v končnici prve polovice tekme in se na veliki odmor odpravili z lepo prednostjo 12 točk (56:44).

Drugi polčas je minil v absolutni prevladi domačih košarkarjev, ki so v vseh delih igre zasenčili Polzeljane. V 27. minuti so si po zabijanju Hamiltona priigrali že 22 točk naskoka (77:55) in jasno je bilo, da bosta točki ostali na Dolenjskem. Domača ekipa je največ vodila tik pred koncem tekme (107:79 in 109:81).

V dolenjski zasedbi je bil najbolj učinkovit Robert Jurković, ki je dosegel 20 točk, v štajerski pa je Matic Grušovnik 22 točkam dodal še osem skokov.

Izjavi po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke:

»Na koncu šteje zmaga, se pa moramo naučiti, da si ne smemo privoščiti takšnega padca motivacije, kar se nam je dogajalo tudi v lanski sezoni. V prvi četrtini kot da ne bi bili na tekmi, ne glede na opozorila. V drugi četrtini smo stvari postavili na svoje mesto, solidno in kontrolirano odigrali drugi polčas, ampak bili smo daleč od kakršnikoli presežkov. Na tem bomo morali še delati in jasno sem povedal igralcem, da tega ne bom dovoljeval. Spremeniti se bodo morali že v naslednji tekmi proti Triglavu in biti z glavo povsem na tekmi.«

Robert Jurković, igralec Krke:

»Slabše smo vstopili v tekmo in rabili nekaj časa, da smo se zbrali. Hopsom smo dovolili, da se razigrajo, ampak ko smo začeli igrati kot znamo in se spodobi, smo nadzirali tekmo in prišli do zmage.«

Krkaši bodo naslednjo tekmo v Ligi Nova KBM igrali v sredo, 11. 10., ko bodo gostovali pri Triglavu v Kranju. Že v nedeljo, 8. 10,. ob 16.00 pa bodo v AdmiralBet ABA ligi gostili aktualnega prvaka in četrtfinalista Evrolige beograjskega Partizana.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn po tekmi Gašper Okorn po tekmi