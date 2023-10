Zagorelo v kuhinji, uničena streha

5.10.2023 | 07:00

Tako so črnomaljski gasilci včeraj hiteli na kraj nezgode pri Hrastu pri Jugorju. (Foto: Radio Odeon)

Ob 14.58 je v Kanižarici pri Črnomlju zaradi pregretja dimnika zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Ogenj se je razširil na bivalni del in ostrešje, ki je bilo v požaru uničeno. Gasilci PGD Črnomelj, Dobliče in Dragatuš so pogasili požar, pregledali prostore in okolico ter razkrili streho objekta. Na kraju je bil tudi delavec elektro podjetja.

Nalet treh

Ob 9.54 je na cesti Novo mesto - Metlika pri naselju Hrast pri Jugorju prišlo do naleta dveh osebnih in enega kombiniranega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so v nesreči poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter pomagali policiji.

Obtičale v dvigalu

Ob 8.03 so v ulici Slavka Gruma v Novem mestu v dvigalu večstanovanjskega objekta obtičale stanovalke. Pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto jih je iz dvigala rešil občan, ki je bil v bližini.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ na izvodu KARAMAN;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS na izvodu FINKI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL, TP GOR. LAZE;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOKI .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA1, izvod 5.RO2 KOŠTIALOVA;

- od 8:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA;

- od 9:30 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RN BREZJE, TP FERUM, TP HUDO NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP OREŠJE 1982;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE2 1997, TP BUČKA1 1996, TP BUČKA2 1996, TP DOL. DOLE 1983, TP DOLE 1960, TP GOR. DOLE 1983, TP JELENDOL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Gorenje Laknice in Vrh nad Mokronogom.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Goveji dol, nizkonapetostno omrežje – Vrhek med 9.30 in 14. uro, na območju TP Sevnica mesto med 9.30 in 14. uro in na območju TP Kamenica, nizkonapetostno omrežje – Kamenica med 8. in 14. uro ter na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mala Dolina, Gaj in Ribnica med 8. in 9. uro.

M. K.