Po grlu peče, zaradi smradu pa morajo zapirati okna

4.10.2023 | 19:30

Poslanka Tamara Vonta

Krško - Civilna iniciativa (CI) Videm - Stara vas je po besedah predsednice Mestne četrti Krško Tajane Dvoršek pred nekaj tedni štela od 200 do 300 članov. Zdaj se imenuje CI Videm, Stara vas, Krško in ima že skoraj 500 članov, so nam povedali njeni predstavniki oz. predstavnice, s katerimi smo se pogovarjali konec prejšnjega tedna in se za zdaj ne želijo pojaviti v javnosti z imeni in priimki. Pravijo pa, da zadnjih 14 dni iz Vipapa ni smrdelo tako kot običajno, tudi po grlu in nosu jih je peklo manj kot zadnje mesece. Ugibajo, ali zato, ker se je tej temi posvetilo toliko medijske pozornosti, ali pa je veter vlekel v katero drugo smer.

Poslanka Vonta o prahu in pepelu iz Vipapa, pa tudi o smradu iz tamkajšnje čistilne naprave – Minister Kumer: Popravljalni ukrepi, ki jih je določil inšpektorat, niso bili izvedeni

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Pavel Perc