Novomeški policisti preprečili poskus uboja - brutalno pretepal lastno mater

4.10.2023 | 11:10

Novomeški policisti so sinoči posredovali pri kršitvi, za katero se je kasneje izkazalo, da gre za poskus uboja, danes poročajo s Policijske uprave. Kot kažejo prve ugotovitve policije, je 45-letni Novomeščan, ki so ga že obravnavali zaradi nasilja, napadel svojo mater, jo pretepal in ji grozil s smrtjo, zato so policisti moškega vklenili in odpeljali v pridržanje.

Po prvih ugotovitvah ogleda kraja, ki ga je opravila komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave, je Novomeščan na silo vstopil v stanovanjsko hišo sorodnikov, grozil in fizično napadel najprej dve osebi, nato pa se spravil na svojo mater.

Silovito pretepanje in grožnje s smrtjo so preprečili šele policisti, ki so morali vdreti v enega od prostorov, da so prišli do osumljenca in oškodovanke in ju ločili.

Osumljenca so vklenili, odredili strokovni pregled, nato pa ga odpeljali v pridržanje. Za kaznivo dejanje poskusa uboja je zagrožena zaporna kazen od petih do petnajstih let, še dodajajo na PU.

Prijeli iskano osebo

Metliški policisti na kontrolni točki v Trnovcu včeraj zjutraj kontrolirali sumljiv minibus. Pri kontroli potnika, 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, so ugotovili, da so ljubljanski policisti zanj razpisali tiralico. 39-letniku so odvzeli prostost in ga privedli na okrožno sodišče v Ljubljani.

Kolesarka brez čelade s poškodovano glavo

Brežiški policisti so popoldne v Jereslavcu obravnavali padec 23-letne kolesarke. Po prvih ugotovitvah ogleda je med vožnjo z električnim kolesom zaradi prevelike hitrosti izgubila ravnotežje in padla. Pri padcu si je lažje poškodovala glavo, prisotnosti alkohola pa policisti niso zaznali. 23-letnica ni uporabljala kolesarske čelade.

Vlomili v gradbiščni zabojnik

V Podbrezniku so ponoči vlomili v zabojnik na gradbišču novih stanovanjskih blokov. Po prvih ugotovitvah so odnesli okoli 250 metrov različnih električnih vodnikov (podaljškov). Oškodovano podjetje ima skupaj za okoli tisoč pestro evrov škode.

Vlom v hišo, policija obveščena z zamudo

Črnomaljski policisti so včeraj obravnavali vlom v hišo v okolici Črnomlja. Tam so stanovalci okoli pol šeste ure zjutraj zaznali neznanca, ki je stekel iz hiše na koncu vasi. Kasneje so ugotovili, da jim je bilo ukradeno nekaj denarja in so o tem približno dve uri kasneje obvestili policijo. Policisti so opravili ogled kraja, zavarovali sledove in v iskanje osumljenca vključili tudi policista vodnika s službenim psom. Preiskava poteka.

Migranti in tihotapca

V zadnjih 24. urah so policisti obravnavali 192 tujih državljanov, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Večino so prijeli na območju Posavja, razen šestih, ki so jih črnomaljski policisti popoldne prijeli v Žuničih. Slednji naj bi bili iz Maroka. Postopki z njimi še niso zaključeni.

Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so na bencinskem servisu na Obrežju kontrolirali kombinirano vozilo hrvaških tablic, ki ga je vozil 46-letni državljan Bosne in Hercegovine. V postopku so ugotovili, da ima v vozilu dvanajst državljanov Turčije. 46-letniku so odvzeli prostost in zasegli kombi, postopek pa so prevzeli policijski policijske postaje za izravnalne ukrepe.

Nekaj pred enajsto zvečer so policisti iste enote kontrolirali še osebni avtomobil švicarskih tablic, ki ga je vozil 50-letni državljan Ukrajine. Ugotovili so, da vozi šest Turkov. Avto so mu zasegli, njega pridržali, postopek pa so prevzeli policisti policijske postaje Brežice.

Dan v številkah

Policisti so na številki 113 sicer včeraj skupno sprejeli 261 klicev, od tega je bilo 88 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje.

