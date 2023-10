Osemdeset let po bombardiranju

4.10.2023 | 13:15

Poslopje današnje OŠ Center po nemškem bombardiranju 11. aprila 1941 (Hrani Dolenjski muzej Novo mesto)

Današnja Rozmanova ulica po nemškem bombardiranju 14. septembra 1943 (Hrani Dolenjski muzej Novo mesto)

Marjeta Bregar in Nataša Zanoški (Foto: M. L.)

Obisk mesta so začeli pred Osnovno šolo center. (Foto: M. L.)

Novo mesto - Včeraj je minilo natanko 80 let, odkar so nemška letala med drugo svetovno vojno tretjič bombardirala Novo mesto. Ob obletnici je Dolenjski muzej Novo mesto v sodelovanju z Društvom arhitektov Dolenjske in Bele krajine nedavno pripravil javno vodenje po novomeških predelih, ki so jih letalski napadi med drugo svetovno vojno najbolj prizadeli.

Kustosinja zgodovinarka Dolenjskega muzeja Marjeta Bregar je govorila o bombnih napadih, arhitektka Natalija Zanoški pa je kar številnim udeležencem pojasnjevala, kako mesto še danes čuti vpliv bombardiranj.

11. aprila 1941 so nemška letala prvič bombardirala mesto in pri tem imela za glavni cilj stavbo ljudske šole, današnje Osnovne šole Center, v kateri je bil takrat sedež divizije vojske Kraljevine Jugoslavije.

Nemška letala so po prvem napadu leta 1941 drugič bombardirala Novo mesto po kapitulaciji Italije 14. septembra leta 1943 in tretjič že omenjenega 3. oktobra istega leta.

V teh treh naletih je bilo v mestu okoli 70 žrtev, pretežno med civilisti.

Več o bombardiranju pišemo v jutrišnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu. Tam boste lahko prebrali tudi, česa med vojno ni dobil v Novem mestu italijanski visoki komisar za Ljubljansko pokrajino Grazioli, in kako so po vojni vse do danes celili bombne rane sedanje Rozmanove ulice.

M. L.

