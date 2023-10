Te dni več letal in helikopterjev<strong><br /></strong>

Te dni več letal in helikopterjev



4.10.2023 | 10:15

Od torka, 3., do četrtka, 12. oktobra, se slušatelji v okviru mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev usposabljajo na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Polane pri Lisci, Loke pri Žusmu, Mirnske doline, Črnomlja, Pivke, Semiča in Kamniško-Savinjskih Alp.

V Centru za usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev Slovenske vojske med 4. septembrom in 13. oktobrom, kot smo že poročali, poteka že omenjeni šesttedenski tečaj, ki se ga udeležuje devet pripadnikov in pripadnica oboroženih sil iz Slovenije ter šestih partnerskih in zavezniških držav.

Usposabljanje slušateljev mednarodnega tečaja podpirajo posadke letal in helikopterjev Slovenske vojske, ki bodo prej omenjene kraje preletavale v določenih časovnih intervalih med 9. in 15. uro. Območje usposabljanja se bo določilo glede na trenutne vremenske razmere.

Slovenska vojska po vzpostaviti akreditiranega, regionalnega in večnacionalnega Centra za usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, ki deluje na letališču Cerklje ob Krki, izvaja že 13. mednarodni tečaj, sporočajo z ministrstva za obrambo. Šesttedenski tečaj je sestavljen iz teoretičnega dela, na katerem slušatelji pridobijo znanje za izvajanje nalog kontrolorja združenih ognjev, in praktičnega dela na terenu, kjer pridobljeno znanje urijo in preverjajo s terminalnim kontroliranjem letalnikov in drugih oborožitvenih sistemov Slovenske vojske.

M. K.

Foto: FB Slovenska vojska