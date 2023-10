Zaključek mednarodnega projekta Socrates

4.10.2023 | 11:00

Foto: Peter Žunič Fabjančič, Mestna občina Novo mesto

Novo mesto - V novomeški Galeriji Simulaker je včeraj potekal zaključni dogodek mednarodnega projekta Socrates ''Krepitev socialne ekonomije za inovativne in odporne regije.'' 18 mesecev trajajoči projek je združil sedem partnerjev, to so: Mestna občina Novo mesto kot vodilni partner, Razvojni center Novo mesto, Mesto Zagreb, Mesto Poznan (Poljska), okrožje Hajdú-Bihar (Madžarska) ter Impact Hub Budimpešta in Impact Hub Zagreb.

Sklepno dejanje v Novem mestu je ponudilo priložnost, da akterji predstavijo svoje rezultate in njihov vpliv na okolje, sporočajo iz novomeškega Razvojnega centra. ''Partnerji smo na srečanjih spoznali, da se na področju socialnega podjetništva soočamo s podobnimi težavami, predvsem na področju zakonodaje in finančne podpore, in ugotavljali, kako se obstoječa socialna podjetja soočajo s temi izzivi,'' je izpostavila koordinatorica projekta Iris Pšunder z Razvojnega centra in poudarila pomen tovrstnih podjetij za dobrobit okolja. ''Socialna podjetja so pomemben del mozaika, ki izboljšuje našo družbo. Projekti, kot je ta, spodbujajo, da se ta del družbe razvija bolje in ga tudi bolje razumemo,'' je dejal Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto. Podžupanja Mestne občine Novo mesto Sara Tomšič je predstavila letos odprto pisarno lokalne blaginje, ki občanom Novega mesta zagotavlja dostop do različnih informacij pri najrazličnejših življenjskih izzivih, Ana Belac, namestnica direktorja Impact Huba Ljubljana, pa je prisotne seznanila z vizijo in prihodnostjo socialnega podjetništva v tem prostoru.

V 18. mesecih, kolikor je trajal projekt Socrates, so mednarodni partnerji naredili analizo trga socialne ekonomije za posamezno regijo, se udeležili treh socialno ekonomskih obiskov v tujini, na katerih so delili znanje, izkušnje in dobre prakse, rezultat pa so lokalni akcijski načrti za vsako od regij. Skupaj so tako pripravili štiri lokalne akcijske načrte in priročnik dobrih praks, po katerem se lahko zgledujejo tudi ostale države oz. regije, so zapisali v RC Novo mesto. ''Glavni cilji projekta so bili razviti mednarodno sodelovanje, deljenje znanj in dobrih praks, promocija socialnega podjetništva in priprava akcijskih načrtov, ki predstavljajo podporno okolje za razvoj socialnega podjetništva v posamezni regiji,'' je še izpostavila Iris Pšunder.

M. K.