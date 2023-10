Ob tednu dojenja podpora dojenju tudi po vrnitvi matere na delovno mesto

4.10.2023 | 09:30

Strokovno srečanje ob tednu dojenja (Foto: Unicef Slovenija)

Novo mesto - Prvi teden v oktobru je v Sloveniji že tradicionalno posvečen tednu dojenja, ki letos poteka pod sloganom Omogočimo dojenje: podprimo zaposlene starše. Mestna občina Novo mesto kot aktiven nosilec naziva Dojenju prijazno mesto in dejaven akter na področju spodbujanja dojenja skupaj s partnerji projekta v tem tednu, kot sporočajo z rotovža, še dodatno izvaja aktivnosti ozaveščanja o pomenu dojenja za celotno družbo ter o pravicah, ki jih imajo doječe matere tudi po vrnitvi na delovno mesto.

Čeprav se večina novorojenčkov v porodnišnicah in po odpustu domov doji (več kot 90 odstotkov), pa se po zadnjih raziskavah delež dojenih v naslednjih mesecih naglo zmanjšuje (pri šestmesečnih dojenčkih le še polovica, od tega je le 5 odstotkov izključno dojenih), znatno pa upade, ko se zaposlene mamice po izteku porodniškega dopusta vrnejo na delo (pri 12-mesečnih dojenčki je le še četrtina dojenih). A koristi dojenja so tudi po prvem letu otrokove starosti izjemnega pomena, zato strokovne smernice svetujejo izključno dojenje do šestega meseca otrokove starosti in nato ob uvajanju ostale hrane do dveh let ali več.

Delodajalci so lahko v veliko podporo doječim materam, da lahko nadaljujejo z dojenjem tudi po vrnitvi v službo, s tem ko ustvarjajo dojenju naklonjeno delovno okolje. Družinam prijazne politike na delovnem mestu, kot so plačan porodniški dopust, odmori za dojenje, skrajšan delovni čas in prostor, kjer lahko matere dojijo ali iztiskajo mleko, ustvarjajo okolje, ki koristi ne le zaposlenim ženskam in njihovim družinam, ampak tudi delodajalcem. Te politike ustvarjajo večje gospodarske donose z zmanjšanjem odsotnosti z dela, povezanih z materinstvom, povečanjem zadržanja oz. retencije zaposlenih žensk in zmanjšanjem stroškov zaposlovanja in usposabljanja novega osebja.

Dojenje na delovnem mestu podpira tudi projekt Dojenju prijazno mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, izvajata pa ga UNICEF Slovenija in Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja. Slednja sta, kot sporočajo z novomeške občine, v petek, 29. septembra, v Laškem organizirala tradicionalno strokovno srečanje o dojenju in laktaciji. Kot so na srečanju poudarili strokovnjaki s področja dojenja in prehrane otrok, je dojenje pomembno zaradi idealnega ravnovesja hranil materinega mleka in dejavnikov krepitve imunskega sistema, hkrati dojenček z njim izkuša telesno in čustveno bližino, čuti materino toplino in nežnost, počuti se varnega in sprejetega, kar je pomembno za njegov duševni razvoj. Po navedbah Sekcije medicinskih sester in babic so dolgoročni učinki dojenja povezani tudi z boljšim zdravjem žensk, saj zmanjšuje tveganje za nastanek raka dojk in jajčnikov.

Na okrogli mizi je izkušnje in dobre prakse Novega mesta, kot aktivnega nosilca naziva Dojenju prijazno mesto, delila tudi podžupanja Mestne občine Novo mesto Sara Tomšič. Novomeška občina številne aktivnosti za spodbujanje dojenja in podporo doječim materam v lokalnem okolju izvaja skupaj s partnerji: Zdravstvenim domom Novo mesto, Splošno bolnišnico Novo mesto, Dolenjskimi lekarnami, Lekarno Novak in Lekarno Mačkovec, so še zapisali na novomeškem rotovžu.

