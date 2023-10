Podeljena najvišja priznanja Občine Kočevje za leto 2023

4.10.2023

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Kočevje

Kočevje - Občina Kočevje je s slavnostno prireditvijo ''Tu, kjer sem doma'' v Športni dvorani Kočevje sinoči proslavila občinski praznik, ki ga obeležuje 3. oktobra v spomin na zasedanje Zbora odposlancev leta 1943 v Kočevju. Župan dr. Vladimir Prebilič je kot osrednji govornik ob tej priložnosti osvetlil tako zgodovinske dogodke kot aktualne dosežke občine Kočevje in napovedal tematsko leto 2024 ter podelil najvišja občinska priznanja za leto 2023.

Najvišje priznanje, Grb občine Kočevje, je ob 40. obletnici aktivnega delovanja prejelo Kulturno športno društvo Predgrad. Humkovo nagrado je za ustvarjalno udejstvovanje in delo z mladimi prejel Gašper Jarni, Verderberjevo nagrado predsednik in trener Športnega kluba Sibor Elvis Podlogar, Kozlerjevo nagrado pa mlado uspešno domače podjetje iSmart. Spominske plakete občine Kočevje so prejeli Darko Hribar za delovanje na področju prostovoljstva, Ernest Deržek za razvoj strelskega športa in Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje ob 80. obletnici zasedanja Zbora odposlancev.

IZ OBRAZLOŽITEV

Delovanje v dobrobit skupnosti je ena od pomembnih kakovosti vseh občinskih nagrajenk in nagrajencev, ki s svojim uspešnih delovanjem pomembno prispevajo k ugledu in razvoju občine, so zapisali na Občini Kočevje, ki je tako letos najvišje priznanje Grb Občine Kočevje podelila Kulturnemu športnemu društvu Predgrad za 40 let izjemno aktivnega delovanja na področju ohranjanja bogate tradicije Kočevskega in oživljanja podeželja. Kulturno športno društvo Predgrad (KŠD Predgrad) je bilo ustanovljeno 12. novembra 1983. Pohvalijo se lahko kar z dvema folklornima skupinama; mladinsko in veteransko, na vsakem nastopu pa jih spremljajo tamburaši. Poleg folklornih imajo tudi dramsko in pevsko sekcijo, vse sekcije pa so z nastopi zaposlene skozi celo leto. Nastopajo po celi Sloveniji pa tudi v tujini in tako s svojim delom uspešno predstavljajo tako občino kot tudi državo. KŠD Predgrad je zaslužno tudi za ohranjanje živahnega podeželskega življenja. Vsako leto organizirajo dobrodelni Valentinov koncert, Srečanje ljudskih pevcev in godcev, Šmaljcljev večer in Anžev koncert ter prepoznavno in dobro uveljavljeno turistično-etnološko prireditev Pranger Predgrad, ki je v Predgradu prvič potekala leta 2007 kot 10. jubilejna vseslovenska Prangerjada. Pregrad je namreč eno od le 13 mest v Sloveniji, kjer je še ohranjen pranger, na kar so izjemno ponosni in ta del naše kulturne dediščine skozi svoje delovanje skrbno ohranjajo. Predgrajci pa so bili tudi med skupinami, ki so leta 1908 na Dunaju v svečanem sprevodu ob praznovanju 60-letnice vladarja Franca Jožefa I. predstavile noše in kmečke šege avstro-ogrski kroni podložnih narodov. Danes tako člani folklorne skupine KŠD Predgrad plešejo v nošah, ki so kopije noš iz leta 1908. Leto nastopa na Dunaju pa ponosno navajajo za začetek delovanja skupine oz. zavestnega ohranjanja starih ljudskih izročil, šeg, plesov in petja. Plese jim je sicer leta 1946 postavil France Marolt in predstavljajo najstarejše običaje pri nas. KŠD Predgrad tako že 40 let uspešno deluje v smeri ohranjanja dolgoletne in bogate tradicije naših krajev, izjemna zagnanost številnih članov pa nedvomno kaže na uspešno delovanje v lokalni skupnosti tudi v prihodnje. Nagrado je v imenu društva prevzela predsednica Jožica Matkovič.

Humkovo nagrado za leto 2023 je prejel Gašper Jarni za neprecenljiv prispevek k razvoju umetnosti v lokalni skupnosti, še posebej pri delu z mladimi. Izjemno nadarjen gledališki ustvarjalec je svojo strast do umetnosti ponesel na višjo raven. Leta 2004 je z odliko diplomiral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, svoje znanje pa je nenehno nadgrajeval in se izpopolnjeval. Sodeloval je v številnih gledališčih in produkcijah. V Mestnem gledališču Ljubljana se je izkazal že med študijem, nato pa postal član ansambla. Občinstvo ga je spoznalo tudi v ljubljanski Drami, Gledališču Koper, Mini teatru, Gledališču Glej, Lutkovnem gledališču Ljubljana in drugje. Sodeloval je tudi v filmih in televizijskih produkcijah ter pri sinhronizaciji risank in mladinskih filmov. Za svoje dosežke na področju kulture je prejel tudi nagrado občine Kočevje deklica s piščalko. Gašper Jarni pa ni le odličen igralec, temveč tudi strasten ustvarjalec in mentor mladim. Izjemno aktiven ostaja v domačem okolju, kjer sodeluje v različnih projektih in dogodkih, produkcijah, pri gledaliških delavnicah in mentorira mlade talente, ki jim je omogočil razvoj in izražanje svojih umetniških sposobnosti. Izvedba gledaliških predstav in kulturnih dogodkov je le eden od številnih načinov, kako s svojim delom neprecenljivo bogati naše kulturno življenje in gradi temelje za prihodnost umetnosti v občini Kočevje.

Verderberjevo nagrado za leto 2023 je prejel Elvis Podlogar za dolgoletno uspešno delo na področju športa in dosežke v ju-jitsu. Elvis Podlogar je danes predsednik in glavni trener Športnega kluba Sibor, njegova trenerska pot pa se je začela pred skoraj 20 leti, ko je na našem območju začel s treningi triatlona. Izkazal se je z organizacijami tekem na področju triatlona, duatlona, kolesarjenja in borilnih veščin. V zadnjih letih pa se je njegovo trenersko delo usmerilo predvsem na ju-jitsu in klub Sibor, kjer z uspešnimi treningi vodi skupine ne samo v občini Kočevje, ampak tudi v Ribnici, Velikih Laščah, Ljubljani-Zalog in Sodražici. Osvojili so preko 2200 medalj in pokalov, imeli številne državne, evropske, svetovne prvake in podprvake v vseh disciplinah ju-jitsa ter večkrat potrdili, da so najboljši in najštevilčnejši klub v Sloveniji, v vseh selekcijah. Zaradi odličnih rezultatov so člani Siborja kategorizirani športniki, priznani s strani OKS. Elvis Podlogar je hkrati usposobil veliko novih trenerjev, s klubom uspešno organizira ju-jitsu tekme in kampe. Je tudi nosilec mojstrskega pasu stopnje 4. Dan in član Komisije za polaganje pasov ter podpredsednik Ju-jitsu Zveze Slovenije. S svojim delom je uspešno razširil ju-jitsu v naši regiji, saj Sibor deluje v več občinah, ima več kot 200 članov, od tega 160 aktivnih članov, v vseh letih pa je v klubu treniralo skoraj 800 športnic in športnikov.

Kozlerjevo nagrado za leto 2023 je prejelo podjetje iSmart kot uspešno mlado in hitro rastoče podjetje z inovativnimi pristopi, ki hkrati postavlja zgled na domačem podjetniškem parketu. V kratkem času, od ustanovitve leta 2020 do danes, so postali eden glavnih igralcev na trgih EU na področju biometričnih rešitev. Podjetje je plod domačega znanja in zagnanosti dveh posameznikov, sodelavcev in prijateljev, Roka Pahulje in Boštjana Komaca. Nastalo je kot logična posledica uspešnega razvojnega projekta v okviru podjetja Inotherm, s katerim tudi danes uspešno sodelujeta. Z ekipo sodelavcev so v prvem letu poslovanja ustvarili dobrih 700.000 evrov prihodkov. V naslednjem letu so dosegli kar 200-odstotno rast in presegli dva milijona prihodkov ter ustvarili skoraj pol milijona dobička. V današnjem času, ko se vse več ukvarjamo z izzivom bega možganov, je podjetje iSmart izjemno pomemben del lokalnega okolja, saj omogoča in načrtuje nova atraktivna delovna mesta, s poudarkom na osebnem in poslovnem razvoju kadrov. Eden od ciljev podjetja je v lokalno okolje privabili čim več mladih strokovnjakov, ki jih zanima IT. Aktivni so tudi na področju družbene odgovornosti, omogočajo štipendije za izobraževanje, donacije lokalnim neprofitnim organizacijam in športnim društvom. Podjetje skupaj z lastnikoma za naše okolje ne predstavlja le tehnološkega dosežka, temveč tudi zgodbo o podjetniškem duhu in družbeni odgovornosti. Nagrado sta na odru prevzela direktorja Rok Pahulje in Boštjan Komac, slednji je v imenu vseh nagrajencev nagovoril občinstvo v dvorani in hkrati finančni del občinske nagrade podaril v Županov dobrodelni sklad.

Ob letošnjem prazniku so bile podeljene tudi tri spominske plakete občine Kočevje. Ernest Deržek je spominsko plaketo prejel za izjemen prispevek k razvoju strelskega športa na lokalnem in na nacionalnem nivoju. Danes je predsednik občinske strelske zveze Kočevje, s svojo predanostjo in vodstvenimi sposobnostmi pa je pomembno sooblikoval to športno disciplino že od samih začetkov. V 70-ih letih prejšnjega stoletja je bil eden od soustanoviteljev strelskega društva Tekstilana, organiziral je številne aktivnosti in treninge društva ter razna tekmovanja in tudi sam uspešno tekmoval. Njegova zavzetost za razvoj športa ga je leta 1978 pripeljala na čelo Občinske strelske zveze Kočevje. Leta 1980 je postal tudi član predsedstva Strelske zveze Slovenije, kar potrjuje njegovo izjemno vlogo v nacionalnem strelskem okolju. Njegovo mentorstvo je omogočilo številnim generacijam mladih strelcev, da so se razvijali in dosegali izjemne rezultate. Skupaj s strelsko skupnostjo v Kočevju je Ernest Držek prispeval k uspehu te športne discipline, organiziral številna tekmovanja, skrbel za razvoj mladih talentov in ohranjal stik s strelskimi družinami iz drugih regij.

Darko Hribar je spominsko plaketo prejel za aktivno delovanje in spodbujanje prostovoljstva ter krvodajalstva tako na lokalni kot tudi državni ravni. Izjemno aktiven je v okviru Rdečega križa, kjer izvaja predstavitve temeljnih postopkov oživljanja, treninge in vodenje ekip prve pomoči, delavnice prve pomoči ter promocijo krvodajalstva za mlade. Kot bolničar opravlja dežurstva na številnih javnih dogodkih, ob vsem tem pa je tudi reden krvodajalec. V okviru programov Slovenske filantropije otrokom iz socialno šibkih družin nudi učno pomoč. V času pandemije COVID-19 pa je kot prostovoljec izvajal meritve temperature na mejnem prehodu z Italijo in dostavljal nujne življenjske potrebščine. V naši lokalni skupnosti je prispevek Darka Hribarja izjemno pomemben na področju aktivnosti za starejše, saj kot prostovoljec Sopotnikov redno izvaja prevoze za starejše občane. Med sodelavci in tudi širše izkoristi vsako priložnost za promocijo prostovoljstva in krvodajalstva. Kri je prvič daroval pri 19 letih, do danes pa že preko 150-krat in s tem pomagal ohraniti marsikatero življenje.

Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje je spominsko plaketo prejelo ob 80. obletnici zasedanja Zbora odposlancev za dolgoletno predano delo pri ohranjanju zgodovinske dediščine in aktivno delovanje v lokalni skupnosti. Danes štejejo preko 700 članov, razdeljeni pa so na tri aktivno delujoče občinske odbore. Njihovo delo zajema skrb za ohranjanje zgodovinskega spomina o narodnoosvobodilnem boju, vzdrževanje spominskih obeležij in skrb za grobove padlih borcev NOB. Poleg tega ohranjajo tovariške vezi med borci udeleženci in zagovorniki vrednot NOB ter aktivno sodelujejo s programsko sorodnimi organizacijami. Prizadevajo si privabiti mlade generacije k ohranjanju spomina na zgodovinske dogodke in vzgajati za medsebojno spoštovanje ter poznavanje vzrokov in posledic vojne. Skozi organizacijo okroglih miz z znanimi slovenskimi zgodovinarji, politiki, gospodarstveniki in drugimi si prizadevajo povečati zanimanje med mlajšimi za to pomembno obdobje v slovenski zgodovini. Plaketo je na prireditvi prevzel predsednik združenja Dušan Zamida.

KULTURNI PROGRAM IN KULTURNO-TEMATSKO LETO 2024 V ZNAMENJU ŠPORTA

V glasbenem delu prireditve so nastopili združeni otroški pevski zbori kočevskih osnovnih šol. Okoli 120 mladih iz OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži in OŠ Stara Cerkev je tako s Zdravljico slavnostno odprlo program prireditve. Na koncu pa so skupaj z izjemnimi vokalisti Tria Vivere, ki so nastopili v osrednjem kulturnem programu, prireditev še zaključili in sicer z neuradno kočevsko himno Tu, kjer sem doma. Prireditev je postregla tudi s kratkim filmom, v katerem so častni občani in nekateri drugi prejemniki priznanj iz preteklih let opisali svoje doživljanje Kočevskega.

M. K.

