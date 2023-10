Vrsta pridobitev za Vajdovo ulico v Semiču

4.10.2023 | 12:20

Semič - V Semiču so v okviru praznovanja občinskega praznika včeraj uradno odprli fekalno kanalizacijo, prenovljeni vodovod in asfaltirano javno pot na Vajdovi ulici. Semiška občina je za vse naložbe skupaj odštela nekaj manj kot 60.000 evrov. Naložbene stroške je v glavnini pokrila sama, del tudi s prispevki krajanov.

Po občinskih podatkih so leta 2021 začeli gradnjo sekundarnega voda fekalne kanalizacije na Vajdovi ulici. Na novo so zgradili 150 metrov kanalizacijskega voda, prenovili so 100 metrov vodovodnih cevi in hišnih priključkov.

Ker so dela potekala po cestišču, ki je bilo potrebno obnove, so hkrati z gradnjo kanalizacije in vodovodno prenovo na novo asfaltirali približno 300-metrsko cestišče.

STA; M. K.

Foto: Uroš Novina

