Na Šegovi v drevo; usodne stopnice v klet

4.10.2023 | 07:00

Včeraj ob 6.59 se je na Šegovi ulici v Novem mestu na parkirišču voznik z osebnim vozilom zaletel v drevo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in pomagali reševalcem.

Padla kolesarka

Ob 16.04 je v naselju Jereslavec, občina Brežice, padla kolesarka in se pri tem poškodovala.

Padec po stopnicah

Ob 10.13 je v Klinji vasi, občina Kočevje, v stanovanjski hiši oseba padla po stopnicah v klet in se poškodovala. Gasilci PGD Klinja vas in Kočevje so pomagali reševalcem NMP Kočevje pri oskrbi in prenosu poškodovane iz kleti do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, na izvodu RDEČI HRIB;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ, na izvodu KARAMAN.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA;

- od 8:45 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2;

- od 10:30 do 11:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS;

- od 12:15 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 1 1945;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU 1999:

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE 2 1997, TP BUČKA 1 1996, TP BUČKA 2 1996, TP DOL. DOLE 1983, TP DOLE 1960, TP GOR. DOLE 1983, TP JELENDOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Loče in Rigonce med 8.30 in 11. uro, na območju TP Mali Vrh, nizkonapetostno omrežje – Mali vrh, Sveti Jakob med 12:00 in 14:00 uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Senovo šola, nizkonapetostno omrežje – Kvedrova ul. in ul. Senovških borcev med 12. in 14. uro.

M. K.