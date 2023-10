Nov film Žige Virca Poslednji heroj

2.10.2023 | 12:30

Filmski kader iz Virčevega Poslednjega heroja

Na 26. FSF Portorož bo v petek svetovno premiero doživel nov film režiseja filmov Huston, imamo problem! in Trst je naš! Žige Virca. To bo črna komedija z naslovom Poslednji heroj. V filmu nastopa družina, ki se spopada z zunanjim sovražnikom, pristane pa v vojni sama s sabo.

Igralska zasedba v Poslednjem heroju

Režiser in koscenarist je Novomeščan Žiga Virc, scenaristka Iza Strehar, producent Boštjan Virc, v glavnih vlogah pa nastopajo Primož Pirnat, Špela Rozin in Bine Matoh.

Iz vsebina filma

Vida in Toni si želita otroka, pri čemer ju dan in noč ovirata Vidin infantilni oče France ter toksični dedek John, s katerima si mlada dva delita hišo. V njihovem slikovitem podalpskem kraju nemška nakupovalna veriga Kaufdorf načrtuje gradnjo trgovskega centra prav na mestu, kjer stoji spomenik Johnu, drznemu partizanskemu junaku. To sproži odločen odpor posameznikov, zbranih okoli Franceta, ki skrbijo, da spomin na narodnoosvobodilni boj ne zamre. Med tem ko se Vida in Toni soočata s svežo novico o neplodnosti, France skuša odgnati predstavnico trgovske multinacionalke, hkrati pa v vsem ustreči očetu, ki je z obema nogama globoko v preteklosti. Njemu na čast uprizorijo zgodovinsko bitko iz druge svetovne vojne, ki služi kot protest proti kapitalističnemu imperializmu, a se sprevrže v družinski obračun, v katerem pride na dan šokantna skrivnost.

Virčev film bo v kinodvorane prišel 2. novembra letos, premiero pa bo doživel 26. oktobra v ljubljanskem Cineplexxu.