Prvi študijski dan na univerzah, tudi v Novem mestu

2.10.2023 | 11:45

Na Univerzi v Novem mestu so novo akademsko leto začeli z zvokom gonga (Foto: Univerza v Novem mestu)

Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto. V tem prelomnem obdobju, posebej za novince, ki se bodo morali privaditi na novo okolje in življenje, univerze, fakultete in študentske organizacije pripravljajo različne dobrodošlice.

Foto: Univerza v Novem metu

Z zvokom na gong se je tudi v predavalnicah na Univerzi v Novem mestu začelo novo študijski leto. Več kot 1200 novicev in drugih študentov 1. stopnje je začelo novo poglavje svojega izobraževanja na štirih fakultetah. Na Fakulteti za zdravstvene vede so študentje vpisani na programa 1. stopnje Zdravstvena nega in Fizioterapija, štiri programe 2. stopnje Vzgoja in menedžment v zdravstvu, Integrirana zdravstvena in socialna oskrba, Zdravstvena nega ter Fizioterapija ter program 3. stopnje Zdravstvene vede. Na Fakulteti za ekonomijo in informatiko bodo študentje poslušali tri programe 1. stopnje, in sicer Upravljanje in poslovanje, Poslovna informatika in Upravljanje z okoljem, ter tri programe 2. stopnje Upravljanje poslovnih in informacijskih sistemov, Upravljanje z okoljem in Poslovna ekonomija. Študentje Fakultete za strojništvo se bodo udeležili študijskega procesa 1. stopnje Tehnologije in sistemi ter 2. stopnje Tehnologije in sistemi v strojništvu. Doktorski študij bodo študentje lahko nadaljevali na programu Poslovna ekonomija in upravljanje na Fakulteti za upravne in poslovne vede.

Foto: Univerza v Novem mestu

Na novomeški univerzi so novince pričakali s tradicionalnim Uvajalnim dnem, ki je začetek Uvajalnega tedna, s katerim so jim zaželeli dobrodošlico in ponudili osnovne informacije o študiju na univerzi. Prvič vpisani študentje so bili deležni posebnega sprejema, kjer so se seznanili s predavalnicami, profesorji in s svojimi sošolci. Program je vključeval uvodni pozdrav in nagovor rektorja Univerze v Novem mestu prof. dr. Marjana Blažiča, predstavitev študijskih in obštudijskih programov, aktivnosti znotraj univerze ter predstavitev prostorov in predavalnic.

Rektor Univerze v Novem mestu prof. dr. Marjan Blažič je v nagovoru novincem poudaril: "Vsak začetek je poseben. Za nami je poletje premišljevanja, načrtovanja in pričakovanj. Danes se te vizije in sanje udejanjajo, saj začenjamo novo akademsko leto polno možnosti, znanja in priložnosti za osebno rast."

Srečno in uspešno vsem študentom na njihovi novi poti.

R.M.