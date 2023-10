Še dve dolenjski šoli Ekošoli

2.10.2023 | 09:00

OŠ Šmihel (Foto: spletna stran šole)

V lanskem šolskem letu je 17 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol prvič pridobilo mednarodni okoljski znak Zelena zastava, s katerim izkazujejo izpolnjevanje meril programa Ekošola. V program Ekošola je v Sloveniji vključenih več kot 732 šolskih ustanov, dijaških domov in fakultet, sodeluje pa več kot 135.000 učencev.

Zelene zastave sta ekokoordinatorjem, ravnateljem, učencem in dijakom izročila nacionalni koordinator programa Ekošola Gregor Cerar in vodja sektorja za razvoj izobraževanja na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Aleš Ojsteršek. V drugem delu dogodka so priznanja in nagrade prejeli mentorji ter posamezne ustanove za projekte trajnostnega delovanja na področjih biotske pestrosti, podnebnih sprememb, krožnega gospodarstva, ohranjanja našega sveta, hrane in okolice šole.

Ojsteršek je v uvodnem nagovoru pred podelitvijo znaka Zelena zastava izpostavil pomen slovenskega ekošolskega delovanja, ki raste iz leta v leto. Poudaril je, da se v programu okoljskih izzivov lotevajo na različne načine, tudi v mednarodnem kontekstu in izpostavil, da so na poti, na kateri mora hitro priti do sprememb.

Nacionalni koordinator programa Ekošola v Sloveniji Gregor Cerar je poudaril, da program mlade in mentorje spodbuja, da raziskujejo in opazujejo lokalno okolje, na osnovi česar določijo težave in oblikujejo ter izvajajo ukrepe za bolj trajnostno delovanje. "Želimo si, da se čim več učijo o naravi v naravi, da se vključijo tudi v lokalno skupnost, saj jih s tem usmerjamo k prevzemanju odgovornosti in sooblikovanju trajnostne družbe," je še dodal.

Med ustanove, ki so prvič prejele znak programa Ekošola, spadajo vrtci Domžale, Jesenice in Vrtec pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju. Osnovne šole Škofljica, Orehek Kranj, Franja Goloba Prevalje, Šmihel in Podružnična šola Birčna vas, Sveta Ana ter Osnovna šola Vojke Šmuc Izola. Gimnaziji Šentvid in Murska Sobota, Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Srednja-elektro računalniška šola Maribor, Strokovni center Mladinski dom Maribor in Srednja šola za trženje in dizajn Maribor.

Podružnična OŠ Birčna vas (Foto: Arnes.si)

Ekošola je največja mreža otrok, mladih, vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev in mentorjev za okoljsko vzgojo in izobraževanje ter udejanjanje načel trajnostnega razvoja na svetu. Ustanova, ki pridobi okoljski znak Zelena zastava, izkazuje načrtno in sistematično vključevanje okoljskih vsebin v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki potekajo kot del učnega načrta, interesnih ali obšolskih dejavnosti, so sporočili s programa Ekošola.

