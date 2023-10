Pri Žužemberku ranjen motorist, v Brežicah dva iz avta

1.10.2023 | 18:30

Danes ob 10.53 je v Poljanah pri Žužemberku motorist trčil v osebni vozili. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, pomagali poškodovanemu motoristu do prihoda reševalcev, odklopili akumulator na motorju in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega motorista odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Razbitine na cesti je počistil dežurni delavec cestnega podjetja.

S ceste na travnik

Ob 2.28 je na Topliški cesti v Brežicah osebno vozilo zapeljalo s cestišča na travnik. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in osvetljevali kraj dogodka. Reševalci NMP Brežice so v nesreči poškodovani osebi na kraju oskrbeli in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Brežice.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo jutri od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu SMER GRIČ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod 2 dol. Bušinja vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 6.MARKLJEVA UL;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU, izvod 1.HRIB PRI OREHKU;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 1, izvod 3. PROTI GASIL. DOMU, 7.1. VELKAVRH, NOVO NASELJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 8:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA 1991.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.