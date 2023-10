FOTO: Nesreča v predoru Leščevje

1.10.2023 | 08:30

Prometna nesreča v predoru Leščevje (Foto: PGD Trebnje)

Včeraj ob 7.53 sta na avtocesti Ljubljana - Obrežje, v predoru Leščevje v občini Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, posuli in očistili razlite motorne tekočine ter usmerjali promet do prihoda policije.

Poškodovanih ni bilo.

Dežurna ekipa DARS-a je postavila prometno signalizacijo, urejala promet in očistila kraj dogodka.

Padel z lestve

Ob 9.23 se je v Brestanici, občina Krško, pri padcu z lestve poškodoval delavec. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BTC BRŠLJIN. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.