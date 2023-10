Akcija sterilizacije in kastracije lastniških mačk

1.10.2023 | 10:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Pravočasna sterilizacija oziroma kastracija mačk je po priporočilih stroke najboljša preventiva za zmanjševanje števila zapuščenih živali. Zato tudi Občina Sevnica, kot sporoča, že več let izvaja akcijo, s katero sofinancira sterilizacijo oziroma kastracijo lastniških mačk občanov sevniške občine.

Letošnja jesenska akcija bo potekala od 2. do 13. oktobra, in sicer na Veterinarski postaji Sevnica, za poseg pa se je potrebno naročiti. Naročila terminov sprejemajo na telefonski številki 07 81 60 210.

Cena sterilizacije mačke za lastnike znaša 35 evrov, za kastracijo pa bo potrebno odšteti 25 evrov. Od celotnega stroška posega znaša subvencija Občine Sevnica za sterilizacijo 30 evrov, za kastracijo pa 21 evrov. Preostanek cene obeh posegov bo pokrila subvencija Veterinarske postaje Sevnica.

Tudi zaradi takšnih vsakoletnih akcij se število zapuščenih in odvrženih mačk postopoma zmanjšuje, so sporočili s sevniške občine. Veterinarska postaja Sevnica, ki v občini opravlja tudi javno službo zavetišča za zapuščene živali, z objavami na družbenih omrežjih redno obvešča o živalih, ki iščejo odgovorne lastnike in stalni dom. Vse živali, ki jih sprejmejo v zavetišču, so veterinarsko oskrbljene.

Za posvojitev mačk Veterinarska postaja Sevnica ne postavlja posebnih pogojev. Postopek posvojitve je preprost, posvojitelj pa se s podpisom pogodbe zaveže k skrbi za posvojeno žival. Strošek posvojitve veterinarsko urejene mačke oziroma mačka znaša 30 evrov.

M. K.