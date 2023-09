Novo mesto prvič obiskali častni konzuli

30.9.2023 | 09:40

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine v četrtek gostila častne konzule Republike Slovenije. Goste, ki dopolnjujejo mrežo državne diplomacije in so se v Sloveniji mudili na večdnevnem uradnem obisku, je sprejel župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, spoznali pa so se tudi z delom razvojno naravnanih podjetij regije.

Župan Gregor Macedoni in predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Marko Gorjup sta na srečanju s častnimi konzuli izpostavila vlogo tistih, ki Novo mesto kot gospodarsko prestolnico oblikujejo lokalno, in tiste, ki dobro besedo o slovenskem gospodarstvu širijo izven meja države, pri čemer sta se za doprinos razvoju regionalnega okolja zahvalila tudi 85 častnim konzulom.

Srečanje so častni konzuli v družbi podžupana Mestne občine Novo mesto Urbana Kramarja nadaljevali z ogledom prenovljenega mestnega jedra z razgledno ploščadjo in z degustacijo lokalne kulinarike.

Srečanja v Sloveniji se je sicer udeležilo 77 od skupaj 143 slovenskih častnih konzulov iz vsega sveta, ki so se v zadnjih dneh srečevali s predstavniki slovenskih oblasti, krepili odnose z našo državo in spoznavali gospodarske, turistične in kulturne razvojne potenciale Slovenije, so sporočili z Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

