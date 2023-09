Slovesno, grad Grm pa v precej žalostnem stanju

30.9.2023 | 11:00

Soavtorji razstave Grad Grm v odsevu časa Mitja Simič, Pavla Peterle Udovič in Vita Weiss

Novo mesto - Bilo je 28. aprila pred štiridesetimi leti, ko so občine Brežice, Črnomelj, Metlika in Novo mesto z odloki ustanovile Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto. Štiridesetletnico delovanja zavoda so včeraj proslavili z odprtjem kar dveh razstav, Grad Grm v odsevu časa in potujoče razstave Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije.

Dejavnost novomeškega zavoda sicer sega v leto 1980, ko je novomeška občinska skupščina za varstvo naravne in kulturne dediščine pooblastila tedanji Zavod za družbeno planiranje. Tam je skrb za varstvo prevzel geograf mag. Marjan Ravbar, ki je med drugim pripravil tudi vse za ustanovitev samostojnega spomeniškega zavoda, katerega dejavnost se je z naštetih štirih občin po sprejetju zakona o lokalni samoupravi razdelila še na novih dvanajst občin, ki sta se jim pred kratkim pridružili tudi občini Krško in Kostanjevica, ki sta do tedaj spadali pod ljubljansko enoto zavoda. Ob ustanovitvi zavoda so v njem delovali trije konservatorji, arheolog, arhitekt ter etnologinja in umetnostna zgodovinarka. Prvi direktor Zavoda je bil arhitekt Jovo Grobovšek, ki ga je na tem mestu leta 1992 zamenjal arheolog Danilo Breščak, po reorganizaciji zavoda, ko sta se področji varovanja naravne in kulturne dediščine ločili, pa so Zavod za varstvo kulturne dediščine kot vodje enote prevzeli dr. Robert Peskar, Mitja Simič in Dušan Štepec.

Konservatorka Pavla Peterle Udovič

Razstavo Grad Grm v odsevu časa je predstavila konservatorka Pavla Peterle Udovič: »Z razstavo smo želeli v sliki in besedi predstaviti grad, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena v državni lasti. Grad je izjemen spomenik s kulturnozgodovinsko, arhitekturno, umetnostno, vrtno-krajinsko in prostorsko vrednostjo, ki jo predstavljamo na 16 panojih. V prvem delu predstavljamo grad v preteklih obdobjih, kako se je iz prvotne pristave z dozidavami spreminjal v razkošno bivalno rezidenco. Za bivanje je služil vse do prihoda deželne kmetijske šole, ki je prostore slabo vzdrževanega gradu prilagodila svojim potrebam. Zgodbo prepletajo tudi znane in pomembne osebnosti, ki so vplivale na razvoj gradu. V naslednjem delu predstavljamo okolico gradu Grm z grajskim parkom, vrtom, kapelo Božjega groba in Jaromesko kočo ter se dotaknemo tudi izrazitega spreminjanja bližnje okolice v zadnjih 200 letih. Sledi sklop, kjer predstavljamo našo območno enoto, naša prizadevanja za obnovo gradu, z izvedenimi dosedanjimi raziskavami in z načrti bodoče rabe grajskih prostorov. Razstavo zaključujemo s predstavitvijo aktivnosti, ki se so se in se odvijajo na gradu in njegovi okolici, saj želimo, da je grad čim bolj odprt za javnost in da bi kot mestni grad kar najbolje služil potrebam Novomeščanov.«

Vodja novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Dušan Štepec

Vodja novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Dušan Štepec pa je v svojem govoru izpostavil tudi slabo stanje zgradbe in se pri tem obrnil na novomeškega župana in predstavnico ministrstva: »Menim, da bi morala biti ravno Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Novo mesto najbolj zainteresirana za celovito prenovo našega gradu, ki jo načrtujemo od leta 2010 dalje. To je 23 let! Grad je namreč v sila slabem stanju, kar je izjemna škoda. Z lokacijo, praktično sredi mesta, ima izjemne razvojne potenciale, ne le za razvoj arhivske in spomeniškovarstvene dejavnosti, temveč tudi za razvoj programov za mesto in Novomeščane. V tem duhu je bil v lanskem letu izdelan tudi idejni projekt za prenovo gradu, ki čaka na nadaljevanje. Vsi upamo, da kmalu. Kljub vsemu si skupaj s sosednjim Zgodovinskim arhivom Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino trudimo, da bi grad vzdrževali po najboljših močeh in ga čim večkrat odpirali za javnost.«

Razstavo so odprli podsekretarka iz Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo Dolores Mijatović, novomeški župan Gregor Macedoni, generalni direktor ZVKDS Jernej Hudolin in vodja novomeške enote zavoda Dušan Štepec. Odprtje razstave je spremljal nastop učencev Glasbene šole Novo mesto.

I. Vidmar

