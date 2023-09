Ogenj popolnoma uničil leseni objekt

Včeraj ob 12.44 je v naselju Grabrovec, občina Metlika, gorel pomožni leseni objekt velikosti 6x3 metre. Gasilci PGD Metlika in Grabrovec so pogasili požar in preprečili, da bi se ogenj razširil na stanovanjsko hišo.

Objekt je pogorel v celoti, poškodovan je tudi telekomunikacijski vodnik, za katerega so poskrbeli dežurni delavci Telekoma Slovenije.

Gasilci prvi posredovalci

Ob 15.21 so v naselju Gorenji Podboršt, občina Mirna Peč, kot prvi posredovalci AED posredovali gasilci PGD Mirna Peč in nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nad sršene

Ob 15.27 so gasilci PGD Kostanjevica na Krki v naselju Kočarija s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo s stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKP ČRNOMELJ, na izvodu VIATOR.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

