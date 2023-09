Pešec se mu je ''prepočasi umaknil''; klofnila jo je na sodišču

29.9.2023 | 18:20

Novomeški policisti so uvedli postopek o prekršku zoper 17-letnega voznika skuterja, ki je imel občutek, da se mu je pešec na mostu prepočasi umaknil. Pri tem ga je rahlo oplazil po nogi, nato pa se ustavil in začel pešca zmerjati. Zaradi pozivanja k pretepu in nesramnega obnašanja so za mladoletnika napisali obdolžilni predlog, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Črnomaljski policisti so napisali plačilni nalog 35-letnici z Lokev, ki je med čakanjem na obravnavo na sodišču pristopila do 53-letne oškodovanke in jo klofutnila.

Novomeški policisti so zvečer intervenirali v Brezju zaradi moteče glasne glasbe. Ugotovili so, da je glasbo na zvočniku predvajala 15-letnica na predvečer rojstnega dne, zato so zanjo napisali obdolžilni predlog.

Sevniški policisti so nekaj po polnoči zaradi nedostojnega vedenja do policista napisali plačilni nalog 30-letniku, ker je med obravnavo prijave kršitve javnega reda in miru žalil policiste.

Pijan povzročil prometno nesreči in odpeljal. S kokainom vred.

Nekaj po pol deseti zvečer se je zgodila prometna nesreča na Klemenčičevi ulici v Novem mestu, ko je zaradi nepravilnega premika z vozilom 22-letni voznik trčil v drug avto, ki ga je vozila 37-letna voznica. Po trku sta se še nekaj prepirala, nato pa je 22-letnik odpeljal. Policisti so ga nekaj minut zatem izsledili v Žabji vasi. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,69 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zato so ga vklenili in odpeljali v pridržanje. Med drugim so mu zasegli še zavojček z neznano praškasto snovjo - sumijo, da gre za kokain. Snov so poslali v analizo.

Profesionalci na delu

Popoldne so novomeške policiste klicali v avto trgovino in servis na Ljubljanski cesti. Tam so namreč ugotovili, da so neznani storilci ponoči prišli do parkiranega avta, razbili manjše steklo in tako vstopili v notranjost, avto programirali za nove ključe in namestili registrske tablice, ki so bile ukradene dva dni nazaj. Storilce je nekaj pregnalo, saj vozila niso uspeli odpeljati. Kljub temu so na avtu naredili za okoli petsto evrov škode.

Migranti

Včeraj so obravnavali 205 oseb, ki so na nedovoljen način prestopile notranjo mejo Republike Slovenije. Razen devetih (državljani Turčije in Irana), ki so jih prijeli metliški policisti v Rakovcu, so vse ostale obravnavali na območju Posavja.

Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so popoldne na območju Brežic ustavili 56-letnega taksista iz Hrvaške, ki je v avtu peljal štiri državljane Turčije. Taksista so oglobili, štiri tujce pa so v postopek prevzeli policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe.

Slednji so na avtocesti, med Gričem in Drnovem, nekaj po deveti zvečer ustavili polno naložen osebni avtomobil francoskih tablic. Takoj po zaustavitvi je voznik pobegnil, v avtu pa pustil devet oseb (iz Iraka, Sirije in Palestine). Voznika še iščejo, z ostalimi pa postopek še ni zaključen.

Dan v številkah

Policisti na številki 113 so včeraj skupno sprejeli 248 klicev, od tega je bilo 89 klicev takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

