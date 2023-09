Čudež življenja: Nina Pušlar očarala poslušalce na romantičnem gradu Brežice

29.9.2023 | 15:50

Radio 1 in Merkur zavarovalnica sta tudi letos poskrbela za nepozaben, skoraj čudežen večer z intimnim koncertom Nine Pušlar, ki si ga je lahko ogledalo samo 100 presrečnih poslušalcev Radia 1.

S koncertom Čudež življenja so ponovno stopili skupaj, da so poslušalcem pričarali dragocene čudežne trenutke, ki jih ne bodo nikoli pozabili.

Pred Nino sta najprej občinstvo v Viteški dvorani gradu Brežice ogreli mladi perspektivni glasbenici Zala in Julija, ki ustvarjata pod imenom De Liri in ju poznamo iz oddaje Slovenija ima talent, kjer sta se predstavili pred dvema letoma. Nato so sledile čudovite Ninine uspešnice, vmes pa so vse tri glasbenice skupaj zapele pesem Za naju. Nina je na koncertu poskrbela za posebno glasbeno presnečenje, saj je premierno predstavila čisto novo pesem z naslovom Ironija.

Koncert Čudež življenja se je zaključil s trenutno največjo uspešnico Malo, malo, a se je Nina po stoječih ovacijah vrnila in zapela še pesem Slečeno srce.

Dogodek sta povezovala voditelja Radia 1, Iztok Gustinčič in Jana Morelj, ki sta prav tako uživala v čarobnem koncertu.

»Kot voditelja mnogih dogodkov na vseh možnih prizoriščih me je dobesedno sezula Viteška dvorana gradu Brežice, njena mogočnost, freske in zgodovina, ki jo skriva. Ko so dvorano napolnili še poslušalci in oder zasedli De Liri in Nina Pušlar z bendom, pa je dvorana dobila tudi življenje. Koncert je bil res čaroben, z Jano pa sva samo povlekla rdečo nit od začetka do konca. Zaradi izjemne publike, glasbe in fantastične kulise, nisva imela težkega dela,« je očarano dejal Gustinčič.

Marsikateri poslušalec se je strinjal, da je Nina Pušlar pripravila čudovito glasbeno pravljico in da je bil to zagotovo eden njenih najboljših koncertov do sedaj. »Koncerta Čudež življenja sem se udeležila že drugič in letos je bilo še boljše, zagotovo grem spet tudi prihodnje leto,« je dejala poslušalka Polona.

»Ta dogodek je bil čudovit, nisem pričakovala, da bomo imeli še ogled muzeja, pripravili so nam res lepo dobrodošlico s penino. Na koncert sem povabila sestrično in obe sva neizmerno uživali, saj je Nina čudovita oseba in ima veliko lepih pesmi z globokimi besedili. Povsem me je prevzela,« pa je povedala poslušalka Tanja.

Koncert Čudež življenja si boste lahko pogledali tudi vi in sicer na Facebooku in Youtube kanalu Radia 1, nocoj ob 20. uri.

R. T.

Foto: Darja Štravs Tisu