Škocjančani imajo romskega kriminala vrh glave; brata Lopatec o zadnjem množičnem napadu Romov

29.9.2023 | 11:30

Brata Lopatec, Miha in Janez, ki so ju nedavno dobruški Romi napadli med čiščenjem jarka na travniku, sta bila povabljena na izredno sejo v Škocjan. Opisala sta dogajanje tistega dne.

Škocjanski župan Jože Kapler in svetniki so zaskrbljeni zaradi romske problematike. Kaj še lahko storijo?

Škocjan - Zaradi nedavnega incidenta z dobruškimi Romi – spomnimo: množično so v Dobravi pri Škocjanu napadli najprej brata Lopatec, ki sta sosedu z bagrom in traktorjem čistila jarek Radulje in jima grozila z orožjem, nato pa še policista, ki sta posredovala v intervenciji, na koncu so bili trije lažje poškodovani – je škocjanski župan Jože Kapler sinoči sklical izredno sejo občinskega sveta.

Povedal je, da je sobivanje z Romi – v Dobruški vasi jih na dveh hišnih številkah živi preko 300 – postalo neznosno in da že vrsto let opozarjajo na težave, ki se dnevno dogajajo v njihovem okolju. Nedaven dogodek, ko je šlo celo za streljanje, v pretepu pa so bili poškodovani oba policista in krajan, pa je resnično nesprejemljiv in kaplja čez rob.

Janez Lopatec, ki ga je med pomočjo policistu eden od Romov s kolom po glavi, da je moral celo na urgenco, je na kratko opisal dogajanje tistega dne. Skupaj z bratom Miho - udeležila sta se izredne seje OS - je poudaril, da sta brez pomisleka priskočila na pomoč človeku v življenjski nevarnosti – tokrat je bil to policist. Grožnje Romov so zanju in ostale prebivalce vasi Dobrava pri Škocjanu postale žal že kar nekaj vsakdanjega in ljudje imajo romskega kriminala vrh glave. To potrdi tudi Vinko Gradišar, predstavnik te vaške skupnosti.

Policisti niso manjkali na izredni seji OS Škocjan o romski problematiki.

Policija lahko ukrepa v skladu z zakonodajo in pooblastilu, kje se vse ustavi?

Seveda ljudje na pomoč najprej pokličejo policijo, a ti lahko ukrepajo le v skladu z zakonodajo in pooblastili, kar marsikomu ni vedno razumljivo. Ljudje so pogosto razočarani, ker tudi če se storilca dobi, se na koncu ne zgodi nič – nobene kazni, nobenih posledic. To pa ni ravno spodbudno.

V primeru dobravškega incidenta z Romi je npr. preiskovalni sodnik po 48-urnem pridržanju, ki so ga zoper pet prijetih osumljencev odredili policisti, odločil, da ni dovolj razlogov za nadaljnji pripor in Romi so sedaj na prostosti. Občani to težko razumejo.

Igor Juršič, direktor PU Novo mesto

Svetnik Bogdan Krašna (drugi z leve) meni, da je srž problema v socialnih transferjih.

Janez Doltar, v.d. direktorja Urada vlade RS za narodnosti

To je v nagovoru poudaril direktor PU Novo mesto Igor Juršič, ki je se na izredni seji bratoma Lopatec še enkrat zahvalil za pomoč policistoma – po dogodku je to storil celo osebno pri njima doma - in spomnil, da če želijo kaj premakniti na področju romske problematike in doseči napredek, morajo na takšne pogovore vabiti vse »vpletene« oz. odgovorne, ne le policijo.

Kje so predstavniki sodne veje oblasti, tožilstva in sodstva, kje CSD, Romi in še kdo?

Z občinske strani je bilo slišati, da jih z novomeškega CSD ignorirajo, saj se njihovi predstavniki na vabila sploh ne odzovejo. Tudi predstavnika(e) romske skupnosti Dobruška vas je nemogoče dobiti, ker so Romi tam med sabo zelo sprti.

Predstavnik krajanov Dobrava pri Škocjanu Vinko Gradišar je potrdil, da je sobivanje z Romi postalo nevzdržno, ljudje se jih bojijo, mamice z otroškimi vozički se sprehajajo s solzivci v žepu.

Več o razpravi občinskih svetnikov, kaj meni Janez Doltar, v.d. direktorja Urada vlade RS za narodnosti, ki je bil tudi na izredni seji OS občine Škocjan, o ukrepih in trudu policije, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V ponedeljek dopoldne bo zaradi vroče romske problematike občino Škocjan obiskal tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Na izredni seji je bilo slišati, da ne bi bilo slabo, če bi ga raje povabili že sinoči …

Besedilo in foto: L. Markelj

