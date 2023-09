V Semiču bodo oktobra podelili štiri plakete občine

29.9.2023 | 10:00

Trško jedro Semiča (Foto: Uroš Novina)

Semič - Semiški občinski svetniki so na svoji zadnji seji potrdili predlog komisije za podeljevanje priznanj o letošnjih občinskih nagrajencih. Plakete občine bodo tako podelili Marjeti Lipar za življenjsko delo in dosežke na področju kulture in prostovoljnega dela, Albini Simonič za dolgoletno delo na področju kulture in številnih drugih društvih, posthumno Antonu Plutu za življenjsko delo na področju humanitarnosti in neprecenljiv doprinos k razvoju kulture domačega kraja ter Stanislavu Golobiču za življenjsko delo na področju kulture in dolgoletno delo v Društvu upokojencev Semič ter ostalih društvih.

Priznanja bodo podelili 27. oktobra na osrednji slovesnosti ob prazniku Občine Semič.

M. K.