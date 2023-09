Podeljeni certifikati Okusi Posavja

Direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc Račič (Fotografije: CPT Krško)

Krško/Sremič - CPT Krško in RRA Posavje sta včeraj za turistične ponudnike iz Posavja izvedla delavnico in predstavitev dobre prakse in pogovor na temo razvoja in pridobivanja zelenih certifikatov. Podelili pa so tudi certifikate Okusi Posavja.

V pogovoru, ki ga je na posestvu Tri lučke vodila Ksenja Kragl (Članica zelene ekipe iz CPT Krško), sta izkušnje iz prve roke predstavili Sabina Repovž iz Gostilne Repovž in Ksenija Krajšek Mahorčič iz Gostilne Mahorčič. Tako Gostilna Repovž kot Gostilna Mahorčič sta članici združenja JRE Slovenije in med drugim prejemnici zelene Michelinove zvezdice in trajnostnega certifikata Zelene sheme slovenskega turizma.

Po uvodni video predstavitvi sta sogovornici govorili o tem, kako sledita konceptu trajnosti in kaj jim zeleni znaki pomenijo v smislu nagrade in odgovornosti. Dotaknili sta se tudi ovir za zagotavljanje trajnostnega poslovanja ter predstavili konkretne primere zagotavljanja trajnosti na katere sta še posebej ponosni.

Govorili sta tudi o celotnem združenju JRE, ki je sprejelo odločitev, da skupno pristopijo k pridobitvi trajnostnega certifikata 'green cuisine' v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. JRE združenje je pred kratkim v sodelovanju s Steklarno Rogaška izdelalo steklenico za vodo iz pipe, za katero so prejeli tudi posebno priznanje.

O pridobitvi zelenih certifikatov in trajnostnem poslovanju so izkušnje delili tudi lokalni turistični ponudniki – Restavracija & Hotel Tri lučke in Gostilna in hotel Kunst ter predstavnica Slovenske turistične organizacije Morana Polovič.

Namen predavanja je bilo navdušiti tudi ostale turistične ponudnike k zelenem prehodu in razmisleku o vključitvi v zeleno shemo.

Okusi Posavja

V nadaljevanju včerajšnjega srečanja so za zaključek meseca Okusov Posavja podelili certifikate Okusi Posavja, projekta CPT Krško.

V blagovno znamko Okusi Posavja je trenutno vključenih 23 ponudnikov, ki so včeraj prejeli certifikate v obliki tablic, ki jih bodo lahko namestili na svoje objekte.

Prejelo jih je šest gostincev, 13 vinarjev in pivovarjev, tržnica, dve kmetiji in slaščičarna: Gostilna Repovž, Gostilna Jež, Restavracija A3, Restavracija Tri lučke, Restavracija Ajda in Gostilna Kunst, Albiana, Kmetija Kobal, Vina Jelenič, Klet Krško, Vino Kozinc, Kunej Vino & Čokolada, Vino Kerin, Penine Istenič, Domaine Slapšak, Vina Dular, Vina Huba Martinčič, Peninoteka na gradu Rajhenburg ter Pivovarna in pivnica Reset, Evrosad tržnica, Turistična kmetija Pri Martinovih in Turistična kmetija Grobelnik ter Slaščičarna Sladka zapeljivost.

