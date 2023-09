SDS zahteva sejo pristojnih odborov DZ glede projekta Jek 2 in njegovo pospešitev

28.9.2023 | 08:40

Foto: arhiv; NEK

Ljubljana/Krško - Poslanska skupina SDS je zahtevala sklic skupne seje odborov DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter za gospodarstvo. Na njej naj člani odborov obravnavajo vprašanje, ali ima jedrska energija prihodnost v Sloveniji z gradnjo nove nuklearke v Krškem (Jek 2).

"V SDS si prizadevamo za čim hitrejšo gradnjo Jeka 2, ki ima tudi široko podporo v javnosti, a dejavnosti v zvezi z njo potekajo prepočasi. Predsednik vlade Robert Golob je junija, ko je bil na obisku v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) in na sedežu Gen energije, napovedal, da bi po optimistični časovnici Jek 2 zgradili do leta 2037 oz. 2038," so zapisali v zahtevi za sklic seje.

Kot so opozorili, se bo Slovenija čez dobrih 10 let spoprijela z izzivom zmanjšane energetske samooskrbe, saj je zadnjih 40 let večino elektrike pridobila iz jedrske elektrarne, termoelektrarne in hidroelektrarn. "A v prihodnjih letih sledijo številne prelomnice: leta 2033 naj bi zaprli Termoelektrarno Šoštanj, leta 2043 bo Nek stara 60 let in se bo morda morala ugasniti, če ne bo dovoljenja za ponovno podaljšanje obratovanja in do leta 2050 naj bi tudi povsem razogljičili energetiko," so našteli.

Do 17. septembra je bil v javni obravnavi predlog zakona o energetski politiki, ki omenja nizkoogljične vire, vendar pa po njihovih navedbah nikjer ne opredeljuje, kateri viri spadajo v to skupino virov. "V predlogu se ignorira najbolj zanesljiv vir čiste energije, saj na primer izraza jedrska energija v njem sploh ne najdemo, na kar so se odzvali tudi številni jedrski strokovnjaki," so zapisali v SDS.

"Zavedati se moramo, da bo brez jedrske energije prehod v brezogljično družbo težji in dražji, morebitno zavlačevanje s projektom Jek 2 pa škodljivo v luči električne samooskrbe v Sloveniji in nadgrajevanja gospodarskega koncepta slovenskega gospodarstva," so poudarili. Dodali so, da je jedrska energija varna ravno tako, kot sta sončna in vetrna energija, zato po njihovem ne bi smelo biti nobene dileme glede pospešitve projekta Jek 2.

STA; M. K.