FOTO: Počilo pri Dolenjem Mokrem Polju; popoldne še dve nesreči

28.9.2023 | 07:00

Nesreča pri Dolenjem Mokrem Polju

PGD Šentjernej

Včeraj ob 14.11 sta na cesti Šentjernej - Novo mesto pri Dolenjem Mokrem Polju, občina Šentjernej, trčili vozili. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ju oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali poškodovanim in reševalcem pri oskrbi ponesrečencev ter na cestišču z absorpcijskim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Eno vozilo se je v nesreči prevrnilo na streho, zato so ga gasilci postavili na kolesa in vlečni službi pomagali pri nalaganju vozil. Na kraju so posredovali še policisti in dežurni delavec Cestnega podjetja Novo mesto.

Ob 13.20 sta na Dolnji Lokvici, občina Metlika, trčili osebni vozili, pri tem pa se je eno prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali prevrnjeno vozilo, odklopili akumulatorja, posuli in očistili razlite motorne tekočine, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 17.47 sta v naselju Orešje nad Sevnico trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, počistili cestišče in pomagali avto vleki pri odstranitvi vozil. Eno poškodovano osebo so iznesli iz vozila, ji nudili prvo pomoč, reševalci NMP Sevnica pa so jo ustrezno oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIOPLIN LOKVE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARIHOV VRH .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 7:30 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG;

- od 9:00 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA;

-od 10:45 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA;

-od 12:15 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE JENIČ;

-od 7:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA 1991.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pišece, nizkonapetostno omrežje – Blatno med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica otok, nizkonapetostno omrežje – Ulica talcev neparne med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Brezje, nizkonapetostno omrežje – Brezje med 8. in 14. uro.

