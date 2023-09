Mladi novomeški športniki zmagali na Igrah prijateljstva

25.9.2023 | 13:00

Petkovo odprtje v Olimpijskem centru v Češči vasi ...

... in nedeljski zaključek v KC Janeza Trdine.

Novo mesto - Minuli vikend je bil športno obarvan, saj je Novo mesto po petih letih ponovno gostilo Igre prijateljstva, tokrat 19. po vrsti. V dolenjsko prestolico je prispelo več kot 300 mladih športnic in športnikov iz Hrvaške, Italije ter Bosne in Hercegovine, ki so skupaj z novomeškimi športniki tekmovali v petih različnih športnih panogah, košarki, rokometu, nogometu, šahu in namiznem tenisu.

Novomeščani so v skupni kategoriji zbrali 23 točk in tako osvojili skupno prvo mesto. Za njimi so zaostali tekmovalci iz Primorsko-goransko županije (HRV), tretje mesto je osvojila ekipa Unsko-sanskega kantona (BIH), četrto mesto pa je zasedla Furlanija-Julijska krajina (ITA).

Zmag v posameznih športih so se, kot so sporočili iz Zavoda Novo mesto, veselile rokometašice in rokometaši Krke ter združena namiznoteniška ekipa NTK Krka in ŠD SU Novo mesto. Košarkarji in nogometaši Krke so zasedli drugo mesto, medtem ko so bile košarkarice Krke ter šahisti in šahistke šahovskega društva Krka četrti. Med posameznicami so kar vse tri medalje v namiznem tenisu ostale v Novem mestu, in sicer je Lana Slatinšek osvojila 1. mesto, Neža Gazvoda 2. mesto in Neja Gazvoda 3. mesto. Posamičen uspeh in 2. mesto je dosegel tudi Janez Jedlovčnik iz NTK Krka.

Vsi rezultati so na voljo tu.

Naslednje, jubilejne dvajsete Igre prijateljstva, bodo septembra prihodnje leto na Reki.

M. K.