Pancar in Peklaj na zaključku sezone SP

25.9.2023 | 08:00

Jan Pancar (Foto: arhiv; AMZS)

London - Na progi v Matterley Basinu se je z včerajšnjo dirko za Veliko nagrado Velike Britanije končalo letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu. Naš najboljši motokrosist Tim Gajser je z zmago v obeh vožnjah razreda MXGP drugič v tej sezoni, skupno pa že 45., stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra in tako na najboljši možen način dal vedeti tekmecem, da bo naslednje leto, če ne bo poškodb, znova v igri za naslov prvaka.

V MX2 je nastopil Jan Pancar, ki je osvojil 12. mesto. Jaka Peklaj pa je tokrat vozil dirko evropskega prvenstva v konkurenci z vozniki na 250-kubičnih motociklih ter zasedel 33. mesto.

Gajser zmagovalec zadnje dirke sezone

Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec zadnje dirke svetovnega prvenstva v tej sezoni v Matterley Basinu za veliko nagrado Velike Britanije, potem ko je po prvi dobil tudi drugo vožnjo. Naslov prvaka si je v elitnem razredu MXGP že pred zadnjo postajo prvenstva privozil Španec Jorge Prado.

Gajser je v tej sezoni zaradi poškodbe in dolgega okrevanja izpustil skoraj dve tretjini dirk. Vrnil se je pozno poleti, po vrnitvi dosegel tudi že prvo zmago v Turčiji, na prejšnji preizkušnji v italijanski Maggiori je bil peti, sezono pa je zaključil na vrhuncu z zmago v Angliji.

"Ne bi si mogel želeti boljšega zaključka sezone. V Matterley Basinu vedno rad dirkam, zato mi zmaga na tej progi veliko pomeni. Danes sem obakrat dobro startal, nato pa vozil tekoče. Z ekipo smo trdo delali. Ni bilo lahko, zato sem zelo vesel, da smo dobro končali sezono. V novo odhajam izredno motiviran," je po 45. zmagi v SP povedal Gajser.

Kljub skromni predstavi Prada, razplet včerajšnje dirke ni vplival na vrh prvenstva v MXGP, saj je imel Prado neubranljiv naskok pred Febvrom. Španec je na koncu slavil z 921 točkami, Francoz jih je na drugem zbral 854. Na tretjem mestu je sezono sklenil Seewer (759), Gajser pa na 11. (298). Pred sklepno dirko je bil Slovenec na 13. mestu.

V razredu MX2 je slavil Belgijec Jago Geerts, ki je bil najhitrejši v drugi vožnji in tretji v prvi. Na drugem mestu je končal zmagovalec prve vožnje, Nemec Simon Längenfelder, ta je bil v drugo četrti. Tretji je bil Italijan Andrea Adamo, ki je svetovni prvak postal že pred zadnjo dirko sezone. Drugo mesto v prvenstvu je osvojil Geerts.

Pancar svojo zadnjo sezono v razredu MX2 končal na 11. mestu

Našemu drugemu predstavniku Janu Pancarju, ki je letos prvič odpeljal prav vse dirke svetovnega prvenstva v šibkejšem razredu, se je ponovila zgodba, ki smo ji priča z zadnjih preizkušenj – hiter na treningih, v kvalifikacijah in na dirkah pa mu štarti ne uspejo, zato je iz ozadja primoran loviti najboljše. Na progah, kjer je zelo težko prehitevati,pa brez dobrega štarta voznik ne more pričakovati vrhunske uvrstitve. Pancar je na kvalifikacijski vožnji zasedel zanj skromno 18. mesto in si za zmagovalcem Nemcem Simonom Längenfelderjem privozil dobro minuto zaostanka. Nič kaj bolje ni bilo v včerajšnji prvi vožnji, ko je v cilj pripeljal na 15. mestu. Zmagal je Längenfelder pred Francozom Thibaultom Benistantom in Belgijcem Jagom Geertsom. Obliž na nekoliko slabše nastope ob koncu sezone je bila za Pancarja druga vožnja, v kateri je osvojil deseto mesto. Zmagal je Geerts, ki je bil tudi najboljši v skupni razvrstitvi dirke, drugi je v cilj pripeljal Nizozemec Kay de Wolf, tretji pa letošnji svetovni prvak v MX2 Adamo. Pancar je bil včeraj skupno 12., v seštevku prvenstva pa je ohranil 11. mesto, s čimer je izenačil lanski rezultat.

Peklaj v EMX250 na 33. mestu

AMZS in Slovenija sta imela v Matterley Basinu še enega predstavnika, Jako Peklaja. Na istem prizorišču kot preizkušnja najboljših motokrosistov sveta so namreč potekale tudi dirke za točke evropskega prvenstva. 16-letnik je po premiernih nastopih na dirkah svetovnega prvenstva v MX2 v Turčiji začetek septembra in minuli teden v Italiji tokrat prvič vozil v evropski konkurenci dirkačev z 250-kubičnimi motocikli. V prvi vožnji v soboto je bil 21. Druga vožnja je potekala včeraj, 16-letnik pa je bil z dvema krogoma zaostanka 33. v konkurenci 34 voznikov. Skupno je dirko prav tako končal na 33. mestu.

Zadnja dirka je služila tudi kot dobra priložnost za priprave na ekipno svetovno prvenstvo oziroma pokal narodov. Ta bo na sporedu od 6. do 8. oktobra v Erneeju v Franciji, Slovenijo pa bodo zastopali Gajser, Pancar in Peklaj.

* Izidi:

* MGXP:

- 1. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Jeremy Seewer (Švi), 3. Glenn Coldenhoff (Niz);

- 2. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Romain Febvre (Fra), 3. Ruben Fernandez (Špa);

- dirka skupno: 1. Tim Gajser (Slo) 50, 2. Jeremy Seewer (Švi) 40, 3. Romain Febvre (Fra) 38.;

- SP skupno: 1. Jorge Prado (Špa) 921, 2. Romain Febvre (Fra) 854, 3. Jeremy Seewer (Švi) 759 ... 11. Tim Gajser (Slo) 298;

* MX2:

- dirka skupno: 1. Jago Geerts (Bel) 45, 2. Simon Längenfelder (Nem) 43, 3. Andrea Adamo (Ita) 38 ... 12. Jan Pancar (Slo) 17;

- SP skupno: 1. Andrea Adamo (Ita) 826, 2. Jago Geerts (Bel) 759, 3. Simon Längenfelder (Nem) 755 ... 11. Jan Pancar (Slo) 348

STA; M. K.