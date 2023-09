Danes brez elektrike

25.9.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC na izvodu V. NERAJC ŽICE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM na izvodu SKLADIŠČE.DESNO;

- od 9:30 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIPLES.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS 2;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA METLIKA;

- od 12:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod Desno;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 PRI SEMIČU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SODIŠČE NM, izvod 1/1.VRHOVČEVA;

- od 9:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS2, izvod 1.SMOLENJA VAS - PROTI CERKVI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA;

- od 7:30 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VINJI VRH - STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, izvod 11.CANKARJEVA 12 IN RO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 13:00 na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Kramar; med 8:30 in 14:00 pa na območju TP Bogneča vas, Štatenberg in Roje Trebelno.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije: na območju TP Gradnje Gorjanci in Prušnja vas med 8:30 in 13:30 uro; na območju TP Libna,– levo proti glavni cesti pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.