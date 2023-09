Umetno inteligenco moramo spoznati, da jo bomo lahko razumeli in uporabljali

22.9.2023 | 10:30

Foto: Laura Leskošek

Trebnje - Umetna inteligenca, skrajšano AI (iz angl. Artificial Intelligence) oziroma UI, je že dolgo del našega vsakdana. S silovito hitrostjo je preoblikovala način komuniciranja, dela in celo zabave, prebija se tudi v svet kadrovskih procesov, sporočajo iz CIK Trebnje.

»Ko se spoprijemamo z izzivi in priložnostmi umetne inteligence, postaja jasno, da jo moramo poglobljeno spoznati, da jo bomo lahko razumeli in uporabljali. Tako bomo na nek način ohranili korak s prihodnostjo, ki se nam odvija pred očmi. Ta inovacija, ki je produkt dolgoletnega človeškega razvoja, je odlična priložnost za vseživljenjsko učenje, skozi katerega spoznamo novosti in se pri tem seznanimo, kdaj in kje nam lahko pomagajo, pa tudi kdaj niso učinkovite ali pa so celo škodljive. S pomočjo tovrstnih strokovnih dogodkov na eni strani tako ozavestimo pomen nenehnega učenja, na drugi pa izboljšamo svojo samozavest in dvignemo kompetence,« pravi direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.

»V kadrovanju ima AI res veliko vlogo oziroma vse večjo, predvsem pri poenostavitvi del, ki danes vzamejo kar nekaj časa, recimo branje življenjepisov, analiza in pisanje novih oglasov za delo. Vse, kar tiče analize tekstov in pisanja novih, pri vsem tem nam AI lahko bistveno pomaga, da postopek pohitri in smo pri delu bolj učinkoviti. AI oziroma umetna inteligenca ne bo nadomestila naših služb, bodo jih pa nadomestili tisti, ki jo znajo uporabljati,« je prepričan Domen Krč iz podjetja Era Novum Partners.

Domen Krč je tako včeraj na strokovnem dogodku na praktičnih primerih pokazal uporabo umetne inteligence. Udeleženci so spoznali, da se njena vloga ne konča pri pametnih napravah in aplikacijah, ampak ponuja tudi številne priložnosti, da si olajšamo delo in nenazadnje zvišamo kakovost življenja. »Družba se danes zelo hitro razvija in če nismo v stilu s tehnologijo in z ostalimi znanji, ki nam jih življenje na novo ponuja, potem počasi zaostanemo,« je prepričan eden od udeležencev, Gregor Udovč, Jernej Gabrijel pa dodaja: »Ves čas moramo stremeti k temu, da se izpopolnjujemo, da se izboljšujemo, da se učimo nekaj novega. Družba se vedno spreminja. Če se spomnim na Henry Forda, ki je začel industrializacijo – on je en slavni rek rekel: Največja stalnica v našem življenju so spremembe.«

CIK Trebnje je včerajšnji strokovni dogodek pripravil v sklopu letošnjih Dni svetovanj za znanje. V sredo so denimo predstavili najbolj zaželene programe nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) dietni kuhar, računovodja in socialni oskrbovalec na domu, imeli stojnico znanja v Mercator centru Trebnje, včerajšnjemu strokovnemu dogodku za delodajalce pa sledi še današnja delavnica o pisanju Europass življenjepisa in spremnega pisma, so še sporočili iz CIK Trebnje.

M. K.