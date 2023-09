Fakulteta za informacijske študije podarila opremo prizadetim v poplavah

22.9.2023 | 09:40

Ekipa FIŠ z dekanom, prof. dr. Matejem Makarovičem, in prostovoljcema (Foto: FIŠ)

Novo mesto - Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) v Novem mestu je svoje pohištvo za opremo učilnic podarila Občini Črna na Koroškem, ki je bila prizadeta v nedavnih poplavah.

Na fakulteti so julija začeli prenovo posameznih učilnic. Kot so sporočili, želijo zagotoviti najboljše študijsko okolje, zato so učilnice Megabyte, Petabyte in Terabyte preuredili za delo v več manjših skupinah.

Odločili so se, da prvotno, še povsem funkcionalno opremo podarijo prizadetim v nedavnih poplavah in s tem, kot sporočajo, ''dobro delo združijo z načelom ponovne uporabe izdelkov in težnjo h krožnemu gospodarstvu.''

FIŠ stole z mizami, govorniški kateder in šolske table so tako te dni predali Občini Črna na Koroškem, ki jih bo namenila za njihov kulturni dom.

Pri dobrodelni akciji so jim na pomoč priskočili iz podjetja A-sprint, ki je opremo brezplačno prepeljalo na prizadeto lokacijo, pri nalaganju opreme pa sta pomagala tudi prostovoljca Suad Arif Muslimović in Jože Regina, so še sporočili s FIŠ.

M. K.