Po mestu bodo morali voziti počasneje

21.9.2023 | 17:30

Občinski svet je sejo včeraj končal rekordno hitro.

Alen Lenič, pobudnik analize vode močvirja ob Vodeniški cesti

Župan Robert Zagorc je čestital svetnikom, ki so po prejšnji seji imeli rojstni dan. Na koncu je čestitko s priložnostnim darilom tako dobil še sam. (Vse foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Socialnovarstveno storitev pomoč na domu, ki jo v kostanjeviški občini opravlja Center za socialno delo Posavje, so s 1. septembrom podražili. Za eno uro po novi tarifi, kot je pojasnila Anita Krajnc iz oddelka za družbene dejavnosti, plača uporabnik 6,94 evra, dosedanja cena, ki je veljala od letošnjega 1. maja, je bila 6,13 evra. Ceno je na včerajšnji seji potrdil kostanjeviški občinski svet.

Svetniki so med drugim spremenili odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu občine. Tako bodo po novem v občini spominski dan zaznamovali s komemoracijo pri enem od spominskih obeležij v občini ali s spominsko sejo občinskega sveta. Žrtvam se bodo na kostanjeviškem pokopališču poklonili s polaganjem cvetja na njihovih grobovih, kot je povedal predsednik komisija za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z občinami Jakob Gašpir. Doslej je odlok določal, da spominski dan obeležijo s slavnostno komemoracijo pri spomeniku talcev na kostanjeviškem pokopališču in žalno sejo.

Svetniki so spremenili tudi odlok o občinskih priznanjih. S spremembo uvajajo, kot je pojasnil Gašpir, jubilejno priznanje župana društvom za 30, 40 ali več let delovanja.

Ljubitelje hitre vožnje v naseljih so občinski svetniki razočarali s sklepom, s katerim so v Kostanjevici na Krki na Hmeljski, Gorjupovi in delu Ljubljanske ceste omejili hitrost na 30 kilometrov na uro.

Občinski svet je obravnaval tudi severni leseni most na Krki, in sicer so potrdili t. i. novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Občina je morala spremeniti prvotno dokumentacijo glede obnove tega mostu, in sicer zaradi spremembe vrednosti obnove. Občina je namreč oddala dela za nižjo ceno, in sicer ta znaša dobrih 800.000 evrov, medtem ko je bila prvotna vrednost naložbe nekaj več kot 886.000 evrov.

Za obnovo bo 200.000 evrov prispevalo ministrstvo za kulturo, ostalo bo plačala občina. Ministrstvo bo nakazalo 100.000 evrov letos in 100.000 evrov prihodnje leto.

Na seji je župan Robert Zagorc poročal, da so analizirali vodo iz močvirja ob Vodeniški cesti, potem ko je svetnik Alen Lenič predlagal, naj preverijo prisotnost fitofarmacevstkih sredstev v močvirju. Snovi v vodi močvirja so, razen ene, v mejah normale, je pokazala analiza. »To, ki odstopa, smo poslali naprej v presojo biotehniški fakulteti in zdaj čakamo rezultate,« je po seji povedal Alen Lenič.

