Mednarodni badmintonski turnirji na Mirni dobro obiskani

21.9.2023 | 08:30

Foto: BZS

Mirna - Badminton, najhitrejša igra z žogico na svetu, je že tri desetletja doma na Mirni. Septembra so v tem dolenjskem kraju gostili kar dva mednarodna turnirja, na katerih so nastopili številni mladi športniki iz različnih držav sveta.



Prvi konec tedna v septembru je bil na Mirni (in v Mokronogu) že 29. mednarodni turnir v kategorijah do 11, 13, 15 in do 17 let, na katerem je sodelovalo več kot 240 mladih igralcev badmintona iz 14 držav. Minuli konec tedna pa se je v igranju badmintona v kategoriji do 19 let pomerilo še 74 igralcev iz 14 držav, med drugim Indije, Walesa in Španije. Tekmovanje je sodelujočim prineslo točke tudi za mladinski svetovni pokal. »Izvedba je potekala brez kakršnih koli zapletov kot vsa leta doslej. Dobivamo pohvale od trenerjev in samih igralcev, tako da smo zadovoljni. Sama tradicija mirnskega badmintona nakazuje na dobro udeležbo na turnirju in s tem dobivamo redne in nove igralce, ki preko dobrih glasov iz drugih držav pridejo k nam pogledat in tekmovat in se imajo dobro,« po mednarodnem turnirju pravi direktor tekmovanja Gašper Krivec, sicer tudi sam badmintonist, član BK Mirna.

»Smo lahko zadovoljni in veseli, da se ti dogodki odvijajo v občini Mirna. Občina Mirna je poznana po badmintonu in badmintonistih. Prepoznavnost Mirne v svetovnem merilu pa se odraža tudi v organizaciji takšnih turnirjev, kot je bil ta,« je mnenje o obeh mednarodnih turnirjih na Mirni strnil župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Kot sporočajo z mirnske občine, je bilo samo tekmovanje mnogim tekmovalcem predvsem priložnost za zadnje priprave pred mladinskim svetovnim prvenstvom, ki se v Združenih državah Amerike začne čez nekaj dni. Tja odhajajo tudi slovenski badmintonisti, med drugim član BK Mirna Vid Koščak, ki je na turnirju YONEX Slovenia Junior International 2023 osvojil 9. mesto med posamezniki, 5. mesto v mešanih dvojicah in drugo mesto v dvojicah. Poleg njega so od mirnskih badmintonistov na zadnjem tovrstnem turnirju na domačem igrišču v tej sezoni sodelovali še Zara Šenica, Tim Škrlj, Tim Anzelj, Lana Livk, Neža Krištof in Tevž Ornik.

Na tekmovanju, ki ga je organizirala Badmintonska zveza Slovenija v sodelovanju z mirnskim klubom, je med posamezniki sicer zmagal Pranay Shettigar iz Indije, med posameznicami Slovenka Anja Blazina, v moških dvojicah sta zmagala Mark Koroša in Žiga Podgoršek (oba Slovenija), v ženskih Katerina Koliašova in Katerina Osladilova (obe Češka), ki je z rojakom Patrikom Hrazdiro zmagala tudi v mešanih dvojicah. Vsi rezultati so sicer dosegljivi tu.

M. K.

