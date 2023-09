DL: Načrtovana ureditev središča - Ob vstopu v Škocjan bo krožišče

20.9.2023 | 14:15

Škocjan - Škocjan napreduje, marsikaj je že narejenega, a vstop v središče kraja je že vseskozi enak. V prihodnosti bo drugače, saj tu načrtujejo krožišče, se pa zdi, da bodo na to pridobitev še čakali.

V Škocjanu kmalu varnejši vstop v središče – Za trikrako krožišče vse nared – Pri gasilskem domu novo križišče, urejena cesta do mostička – Tretja faza pri župnišču se projektira – Pa pločnik do Stare Bučke in krožišče v Dolnji Stari vasi?