Poslanci ne želijo blizu Rigonc; Anja Bah Žibert o sramotnem ravnanju leve koalicije s Svobodo na čelu

19.9.2023 | 19:30

Anja Bah Žibert

Ljubljana/Brežice - Poslanska skupina SDS je vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za notranje zadeve s točko dnevnega reda glede nezakonitih migracij ter ob tem predlagala, da se seja izvede zunaj sedeža Državnega zbora in sicer v Občini Brežice, kjer je problematika nezakonitega prehajanja meje najhujša.

V skladu z 49. členom Poslovnika DZ namreč lahko predsednik delovnega telesa skliče sejo tudi zunaj sedeža Državnega zbora po predhodnem soglasju večine vseh članov delovnega telesa in predsednika Državnega zbora.

Poslanska skupina SDS je, kot je sporočila, pričakovala, da koalicija ne bo nasprotovala izvedbi seje na terenu, saj bi ''tako iz prve roke videli težave, s katerimi se soočajo občani Brežic, saj je kar 80% nezakonitih prehodov v majhnem naselju ob meji, v Rigoncah.''

Vendar predlog Poslanske skupine SDS, da se nujna seja odbora izvede zunaj sedeža Državnega zbora, ni dobil ustrezne podpore.

Za predlog je glasovalo 6 članov (poslanci Andrej Kosi, dr. Vida Čadonič Špelič, Anja Bah Žibert, mag. Branko Grims, Anton Šturbej in Žan Mahnič).

Proti pa je glasovalo 8 članov Odbora (poslanci Sandra Gazinkovski, mag. Tamara Kozlovič, Tereza Novak, Nataša Sukič, Tamara Vonta, Teodor Uranič, Janja Sluga, Jožica Derganc).

''Ne da se spregledati,'' opozarjajo v SDS, ''da sta bili proti tudi poslanki, ki sami prihajata z območja PU Novo mesto, torej z območja, ki je obremenjeno z nezakonitimi prehodi in bi pričakovali, da se bosta zavzeli za slovenske državljane.'' Pripomba se nanaša na Tamaro Vonta in Jožico Derganc.

Poslanka Anja Bah Žibert ob tem izpostavlja da ''je sramotno, da si leva koalicija s Svobodo na čelu zatiska oči. Njihov nojevski odnos do te tematike ne prinaša rešitev. Sporoča pa državljanom na naši južni meji, da so drugorazredni. Da niso pomembni in da njihove problematike ni.''

Bah Žibert poudarja, da temu seveda ni tako, da bi bilo pravilno, da bi bila ta seja sklicana na terenu in da bi ljudem tudi na ta način pokazali in izkazali, da imajo podporo vladajočih.

M. K.